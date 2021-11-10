НБУ пропонує оновити вимоги до надавачів супровідних послуг фінлізингу
Національний банк України (НБУ) запропонував для обговорення проєкт нових вимог до надавачів супровідних та допоміжних послуг з фінансового лізингу
Про це повідомила пресслужба НБУ.
Згідно з повідомленням, НБУ запропонував для обговорення проєкт Положення про впорядкування діяльності з надання супровідних послуг на ринку фінансового лізингу.
Положення, зокрема, передбачає встановлення вимог до надавачів супровідних та допоміжних послуг. Вони стосуватимуться бездоганної ділової репутації надавачів, їх рівня знань з питань фінансового лізингу, законодавства про захист прав споживачів фінпослуг та про захист персональних даних; проходження підготовки та підвищення рівня знаь надавачів шляхом проходження організованого лізингодавцем навчання; розкриття інформації про надавачів супровідних та допоміжних послуг на вебсайтах лізингодавців; особливостей надання допоміжних послуг тощо.
У пресслужбі зазначили, що оновлені вимоги сприятимуть залученню на ринок професійних учасників із бездоганною діловою репутацією, запровадять механізми контролю за їх діяльністю, а також спонукатимуть лізингодавців розкривати інформацію про надавачів супровідних і допоміжних послуг та умови співпраці з ними на власних вебсайтах.
Зазначається, що пропозиції до проєкту постанови приймаються до 10 грудня 2021 року.
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