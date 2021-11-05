НБУ розробив єдину ідентифікацію учасників фінансового ринку: що це дасть

Про це повідомила пресслужба НБУ.



Згідно з повідомленням, регулятор розробив систему єдиної ідентифікації учасників фінансового ринку України. Відтак, кожен учасник фінансового ринку має єдиний ідентифікатор Національного банку (ID НБУ) - унікальний шестизначний код. Це дозволить спростити взаємодію фінустанов з регулятором.



Зазначається, що ID отримають всі учасники фінансового ринку, відомості про які мають вноситися до інформаційних систем НБУ, та які повинні подавати регулятору звітну інформацію. Мова йде про банки, філії чи представництва іноземних банків на території України, небанківські фінансові установи, а також інші компанії, які не є фінустановами, але мюать право надавати окремі фінансові послуги.



У пресслужбі пояснили, що учасникам фінансового ринку, які вже мають чинну реєстрацію не потрібно звертатися до регулятора - для них ID вже згенеровані. Так, для банківських установ кодами ID НБУ вважаються чинні коди банків. Небанківські установи, що мають власний код за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДРПОУ), отримали код, сформований із шести цифр.

Надалі регулятор реєструватиме код ID НБУ за учасником фінансового ринку чи його відокремленим підрозділом під час першого внесення відомостей про нього до інформаційних систем Національного банку (переліків, реєстрів тощо).

Забезпечення унікальності власних кодів покладається на учасника фінансового ринку, який подає документи до Національного банку.