НБУ випустив монету до сторіччя Українського вільного університету

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Український вільний університет став науковою та освітньою інституцією для української діаспори, яка не хотіла втрачати свою ідентичність. Змінивши три європейських міста і відбудувавшись у повоєнному Мюнхені, університет донині залишається центром знань про Україну в Європі. Він прагне бути інтелектуальним мостом між Україною та державами ЄС", – повідомили в пресслужбі Нацбанку.

За даними НБУ, тираж медалі – 10 тис. штук, діаметр – 35 мм, матеріал – нейзильбер.

"На аверсі медалі на дзеркальному тлі розміщено: угорі – напис "Україна", під яким рік карбування – 2021; малий Державний герб України (ліворуч на тлі фрагмента прапора України), фрагмент прапора Європейського союзу (праворуч); у центрі – схема зміни місця розташування університету в різні часові проміжки та написи: Відень/1921/Прага/1921/Мюнхен/1945; унизу на матовому тлі – лаврова гілка. На реверсі медалі на дзеркальному тлі розміщено логотип університету (угорі); по центру – стилізоване зображення мосту як символу, що єднає різні сторони, народи, країни тощо; написи: 100 років (під мостом), Український вільний університет (унизу півколом)", – йдеться в описі.

Український вільний університет був заснований у Відні на початку 1921 року, згодом було ухвалене рішення про переведення до Праги. Урочисте відкриття у Празі відбулось 23 жовтня 1921 року. Першим ректором закладу став літературознавець та мовознавець Олександр Колесса.



Протягом міжвоєнного періоду викладачами УВУ були: Августин Волошин, Дмитро Антонович, Дмитро Дорошенко, Вадим Щербаківський, Іван Борковський, Іван Панкевич.

Після Другої світової війни УВУ перемістився до Мюнхена, працює й нині. УВУ – єдиний український виш за межами України, який зумів зберегти безперервність навчального процесу.