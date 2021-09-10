НБУ вирішив ліквідувати банк "Земельний капітал"

Про це повідомила пресслужба регулятора.



Рішення було прийняте за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Згідно з даними НБУ, 94,43% акцій банку контролював Віктор Тополов, який обіймав посаду міністра вугільної промисловості у 2005-2006 роках в уряді Юрія Єханурова.

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