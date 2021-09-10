НБУ вирішив ліквідувати банк "Земельний капітал"
Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку "Земельний капітал"
Про це повідомила пресслужба регулятора.
Рішення було прийняте за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Згідно з даними НБУ, 94,43% акцій банку контролював Віктор Тополов, який обіймав посаду міністра вугільної промисловості у 2005-2006 роках в уряді Юрія Єханурова.Вкладники, розмір вкладів яких не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму в 200 тис. грн, отримають свої кошти у повному обсязі – це близько 70% вкладників банку.
11 серпня Національний банк України прийняв рішення віднести банк "Земельний капітал" до категорії неплатоспроможних.
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