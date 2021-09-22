НБУ визнав нову банківську групу
Національний банк України (НБУ) визнав нову банківську групу "Конкорд"
Про це повідомила пресслужба НБУ.
Згідно з повідомленням, регулятор визнав банківську групу "Конкорд" та погодив її відповідальною особою акціонерне товариство "АКБ "Конкорд".
Зазначається, що до складу банківської групи входять банк "АКБ "Конкорд", компанії "Корд Пей" та Електронік Пеймент Солюшнс ЛТД (Велика Британія). Контролерами банківської групи є Юлія Сосєдка та Олена Сосєдка.
У пресслужбі зауважили, що "Конкорд" стала двадцять п'ятою банківською групою в Україні.
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