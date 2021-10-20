НБУ заборонить банкам зараховувати російські рублі на депозити фізосіб
Нацбанк з 21 листопада заборонить українським банкам приймати російські рублі для зарахування на депозитні рахунки фізичних осіб
Про це повідомили в НБУ, передає "Інтерфакс-Україна".
Заборону запроваджується з метою привести регулятивно-правові акти НБУ у відповідність до закону 1618-IX, який забороняє залучення на території України депозитів або надання позик кредитів у валюті держави-агресора.
Зміни ухвалено постановою правління НБУ №103 від 8 жовтня 2021 року.
Раніше, у жовтні 2017 року, Нацбанк заборонив операції з російськими банкнотами і монетами, на яких зображено символи, будівлі, пам'ятники археології, архітектури, історії, розташовані на окупованих Росією територіях України, або написано текст щодо окупації Росією територій України.
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