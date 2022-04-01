НБУ закликав центробанки країн-партнерів заборонити розрахунки в російських та білоруських рублях

Про це повідомила пресслужба Нацбанку.

Український регулятор закликає центробанки повністю заборонити фінансовим організаціям цих країн та їхнім контрагентам проводити розрахунки в російських та білоруських рублях. Мова йде про заборону на відкриття рахунків у російській валюті та здійсненні обмінних операцій рубля на інші валюти. Це дасть змогу зірвати плани держави-агресора щодо переходу на виплати у своїй національній валюті та допоможе зберегти статус-кво в торгових розрахунках з Росією.

"Тиск на агресора з боку міжнародної спільноти має посилюватися. Адже агресор робить усе можливе, аби перевести торгівлю енергетичними та іншими ресурсами на розрахунки в рублях, створюючи у такий спосіб додатковий попит і підстави для зміцнення національної валюти", – додає регулятор.

Національний банк України звернувся до керівництва міжнародної системи SWIFT із закликом відключити центральний банк Росії від системи обміну фінансовими повідомленнями.