НБУ закликав центробанки країн-партнерів заборонити розрахунки в російських та білоруських рублях
Національний банк закликав центробанки Японії, Великобританії, США, ЄС та Єврокомісії заборонити розрахунки у російських та білоруських рублях у своїх країнах
Про це повідомила пресслужба Нацбанку.
Український регулятор закликає центробанки повністю заборонити фінансовим організаціям цих країн та їхнім контрагентам проводити розрахунки в російських та білоруських рублях. Мова йде про заборону на відкриття рахунків у російській валюті та здійсненні обмінних операцій рубля на інші валюти. Це дасть змогу зірвати плани держави-агресора щодо переходу на виплати у своїй національній валюті та допоможе зберегти статус-кво в торгових розрахунках з Росією.
"Тиск на агресора з боку міжнародної спільноти має посилюватися. Адже агресор робить усе можливе, аби перевести торгівлю енергетичними та іншими ресурсами на розрахунки в рублях, створюючи у такий спосіб додатковий попит і підстави для зміцнення національної валюти", – додає регулятор.
- Національний банк України звернувся до керівництва міжнародної системи SWIFT із закликом відключити центральний банк Росії від системи обміну фінансовими повідомленнями.
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