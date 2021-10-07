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НБУ зобов'язав небанки вказувати в рекламі та на сайтах умови та повну вартість споживчих кредитів

7 жовтня, 2021 четвер
16:16
Економіка кредит

Національний банк України (НБУ) вимагатиме від небанківських фінансових установ розкриття повної інформації про споживчі кредити у рекламі та на веб-сайтах

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Згідно з повідомленням, НБУ затвердив вимоги до розкриття небанківськими фінансовими установами повної інформації про послугу споживчого кредитування та повну вартість споживчого кредиту. Вимоги стосуватимуться вебсайтів фінансових установ, поширення інформації в рекламі, інформування під час користування кредитом, а також особливостей розкриття інформації щодо мікрокредитів.

Відтак, через три місяці небанки, які мають право надавати споживчі кредити, мають почати розкривати вичерпну інформацію про послуги на вебсайті в єдиному уніфікованому форматі, файл з якою зможуть завантажити споживачі.

Крім того, через півроку усі небанківські фінустанови мають розмістити на своїх сайтах калькулятори для розрахунку витрат за кредитом з урахуванням обраних споживачем умов.

На сайтах фінустанов має міститися вичерпна і достовірна інформація про умови надання споживчих кредитів. Зокрема, має зазначатися загальна вартість кредиту з усіма комісіями і платежами, реальна річна процентна ставка, строки та суми, умови дострокового повернення, штрафи у разі порушення умов кредитного договору тощо.

У пресслужбі наголосили, що споживач повинен отримувати повну і зрозумілу інформацію на сайті фінустанови на етапі вибору кредиту для порівняння з аналогічними кредитними продуктами в інших фінансових установах. Відтак, вже через три місяці вебсайти фінустанов мають містити чіткий перелік мінімально необхідної інформації.

Крім того, такі установи повинні розміщувати на сайті повну назву та контактну інформацію фінансової установи, відомості про ліцензію на послугу з надання кредитів, істотні характеристики кредиту у стандартизованому форматі, а через шість місяців - також калькулятор для роозрахунку загальної вартості кредиту з урахуванням витрат на супровідні послуги та інше.

У регуляторі додали, що під час користування кредитом фінансові установи інформуватимуть споживача через обраний за згодою з ним канал для комунікацій: смс-інформування, месенджер або особистий кабінет на сайті.

Також, відповідно до вимог, реклама споживчих кредитів небанків не повинна вводити споживача в оману. Наприклад, недопустиме зазначення лише привабливої для споживача відсоткової ставки на рівні 0% чи 0,01%.

У рекламі  споживчого кредиту має вказуватися реальна річна процентна ставка, максимальна сума та строк кредиту. Ці вимоги не застосовуються до іміджевої реклами фінансових установ, що не містить зазначення умов конкретних кредитних продуктів. Крім того, спосіб викладення інформації в рекламі не має ускладнювати її візуальне сприйняття, тому пропонуються вимоги до шрифтів, кольору рекламних текстів, його фону та розміщення тощо. 

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НБУ
кредити
реклама
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