Не бійтеся здивувати Путіна, – Порошенко закликав світ об’єднатися довкола України
П’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в інтерв’ю британській телерадіокорпорації BBC, яка має найбільшу в світі аудиторію, закликав до єдності та підтримки України
"Наміри Путіна є цілком серйозними. Раніше світ розумів, що це небезпека для України, а зараз ні в кого не залишилося ілюзій, і всі розуміють, що це небезпека для європейської та глобальної безпеки. Тому що Путін так само може здійснити вторгнення у країни Балтії, Польщу, використовуючи Україну як інструмент для шантажу всього світу. І в цій ситуації всі розуміють, що інвестування в українську безпеку означає інвестування у їхню власну безпеку", – зазначив Порошенко.
"У мене є одна пропозиція до всіх слухачів BBC: не бійтеся здивувати Путіна. Здивувати нашою єдністю та силою. Зараз Путін підвищує ставки. Він шантажує світ. У цій ситуації, безумовно, об’єднана та сильна Україна є абсолютно правильною відповіддю Путіну", - сказав Петро Порошенко.
"Якщо ви запитаєте, що зараз Україні потрібно від Заходу. По-перше, ми маємо підвищити обороноздатність України. Ми маємо зробити Росію слабшою запровадженням санкцій, оголошенням жорстких санкцій, якщо Путін продовжуватиме агресію. Ми маємо надати Україні План дій щодо членства в НАТО – і це буде правильною відповіддю на шантаж Путіна не лише від України, але й від цілого світу. Ніяких поступок Росії", – резюмує п’ятий президент.
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