Не боїться "блекауту". У Києві встановлюють нову систему сповіщення про загрози

Про це повідомляє в Telegram-каналі Київська міська військова адміністрація.

За даними КМВА, нова система оповіщення про загрози гарантує:

індивідуальні оповіщення на кожен гучномовець окремо;

повідомлення про конкретний характер загрози;

миттєва обробка і подача оповіщень;

гарантована доставка звукового сигналу в усі куточки міста;

повністю автономна робота із резервуванням;

багаторівневу систему діагностики та моніторингу для завчасного ідентифікування виникнення нештатної ситуації та виконання превентивного обслуговування.

"Ця система дуже надійно захищена. Вона не боїться впливу зовнішніх факторів, ані "блекауту", бо повністю автономна. Має кілька каналів зв’язку і тому працюватиме в найекстремальніших ситуаціях. Систему вже протестували в Деснянському районі - там встановили 15 гучномовців", - сказав начальник КМВА Сергій Попко.

Він також повідомив, що загалом по столиці буде встановлено 630 нових систем сповіщення.