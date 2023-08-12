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"Не будемо соромитись": у Байдена готові просити у конгресу більше коштів для України в разі потреби

12 серпня, 2023 субота
01:24
Війна з Росією Джозеф Байден і Володимир Зеленський

Обсяги нового запиту адміністрації США до Конгресу щодо подальшої підтримки України обґрунтовані розрахунками, однак у разі потреби Білий дім знову звернеться до законодавців по додаткові кошти

Про це заявив під час онлайн-брифінгу координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, передає Укрінформ.

Він сказав, що невідомо, скільки ще триватиме розв’язана Росією війна, тому було б безвідповідальним не зробити все можливе аби оцінити потреби України у I кварталі наступного фінансового року (після 30 вересня 2023-го) та подати відповідний запит до Конгресу.

Коментуючи розмір нового пакета для України обсягом понад $20 мільярдів, з яким адміністрація США звернулася до законодавців, Кірбі підкреслив, що ця сума ґрунтується на ретельних розрахунках. Однак, якщо цього виявиться замало, уряд докладе зусиль, щоб отримати додаткове фінансування.

"Ми не будемо соромитися знову піти до Конгресу, якщо відчуватимемо, що потрібно це зробити й попросити більше після першого кварталу, або якщо потрібно буде внести зміни до того, що ми вже зажадали", - додав Кірбі.

  • Нагадаємо, 10 серпня адміністрація президента США звернулася з офіційним листом до Конгресу щодо виділення додаткового фінансування для вирішення критичних потреб, у тому числі близько $24 млрд для допомоги Україні, а також країнам, постраждалим від війни, розв'язаної Росією.
Джо Байден
США
допомога Україні
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