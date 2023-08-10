Про це пише The New York Times.

Це перший випадок, коли законодавців просять збільшити фінансування з того часу, як республіканці отримали більшість в Палаті представників.

Запит президента включає 13,1 мільярда доларів на військову допомогу Україні та поповнення запасів зброї, що використовується Пентагоном для ведення бойових дій. Ще 8,5 мільярдів підуть на економічну, гуманітарну та іншу допомогу Україні та іншим країнам, які постраждали від війни. 2,3 мільярда він запросив на залучення додаткової допомоги від інших донорів через Світовий банк.

"Цей запит стане перевіркою того, чи збережеться у Вашингтоні двопартійна підтримка масштабних зусиль США з підтримки України", - зазначає видання.

Водночас Bloomberg повідомляє, що 9,5 мільярдів призначені для закупівлі військового обладнання для України і поповнення запасів Пентагону. На продовження військової, розвідувальної та іншої підтримки піде ще 3,6 мільярда доларів.

За словами високопоставленого представника адміністрації, оборонна допомога розрахована на період до кінця першого кварталу 2024 року. "Невдача в затвердженні фінансування України стане переломним моментом для США через майже 18 місяців після початку війни. Конгрес тричі приймав пакети допомоги Україні, останній раз у грудні минулого року, без особливих суперечок. Це також похитне трансатлантичну коаліцію, яку Байден допоміг зібрати для надання озброєнь і навчання українських військових", - наголошується в повідомленні.