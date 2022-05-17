"Війна переходить у затяжну фазу", - заявив Резніков, виступаючи у Раді закордонних справ ЄС на рівні міністрів оборони за участю Генерального секретаря НАТО.

"Ми бачимо, як на Херсонщині, у Запорізькій області російські окупанти активно здійснюють інженерні та фортифікаційні роботи, щоб за необхідності перейти до оборони", - сказав очільник міністерства оборони України.

Олексій Резніков заявив, що кожен день війни приносить жертви серед наших військових та величезні страждання цивільного населення. Особливо – на тимчасово захоплених Росією територіях. "Весь світ бачив, що відбулося у Бучі. Такі самі "бучі" зараз відбуваються скрізь, де стоять російські війська. Наших людей викрадають, катують, вбивають".

Другим важливим моментом є те, що війна руйнує українську економіку, - вважає очільник МОУ. "З кожним днем збільшується потреба у ресурсах на відновлення. Затягування війни спричиняє ризик глобальної продовольчої кризи, а також чергової міграційної кризи.

З огляду на це ми хочемо перемогти ворога і звільнити наші території у найкоротший термін. Не дати Росії затягнути конфлікт".

Резніков наголосив на зацікавленості України отримувати міжнародну допомогу, купувати зброю максимально швидко та у потрібних кількостях. "Нам потрібні танки, бронемашини, засоби ураження на довгих дистанціях (MLRS, важка артилерія, авіація, ракети). Ми прагнемо зберегти життя наших людей", - аргументував міністр оборони України.