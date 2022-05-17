Не дати Росії затягнути конфлікт. Олексій Резніков наполягає, що у цьому зацікавлені і Україна, і її партнери
Міністр оборони України вважає, що за багатьма ознаками Росія здійснює підготовку до ведення довготривалої військової операції
"Війна переходить у затяжну фазу", - заявив Резніков, виступаючи у Раді закордонних справ ЄС на рівні міністрів оборони за участю Генерального секретаря НАТО.
"Ми бачимо, як на Херсонщині, у Запорізькій області російські окупанти активно здійснюють інженерні та фортифікаційні роботи, щоб за необхідності перейти до оборони", - сказав очільник міністерства оборони України.
Олексій Резніков заявив, що кожен день війни приносить жертви серед наших військових та величезні страждання цивільного населення. Особливо – на тимчасово захоплених Росією територіях. "Весь світ бачив, що відбулося у Бучі. Такі самі "бучі" зараз відбуваються скрізь, де стоять російські війська. Наших людей викрадають, катують, вбивають".
Другим важливим моментом є те, що війна руйнує українську економіку, - вважає очільник МОУ. "З кожним днем збільшується потреба у ресурсах на відновлення. Затягування війни спричиняє ризик глобальної продовольчої кризи, а також чергової міграційної кризи.
З огляду на це ми хочемо перемогти ворога і звільнити наші території у найкоротший термін. Не дати Росії затягнути конфлікт".
Резніков наголосив на зацікавленості України отримувати міжнародну допомогу, купувати зброю максимально швидко та у потрібних кількостях. "Нам потрібні танки, бронемашини, засоби ураження на довгих дистанціях (MLRS, важка артилерія, авіація, ракети). Ми прагнемо зберегти життя наших людей", - аргументував міністр оборони України.
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