Про це пише ГУР.

Колона належала 34-й окремій мотострілецькій бригаді та їхала в напрямку окупованого Криму.

Зазначається, що за офіційними даними, здолати свій шлях до кінця їм перешкодило "перевищення швидкості та недотримання безпечної відстані під час руху у складі колони".

Внаслідок цього чотири з п’яти машин потребують значного ремонту.

"Ахмати" їхали до Херсонської області й мали доукомплектувати підрозділи окупантів, які діють на Придніпровському напрямку", - повідомляє ГУР.