Не доїхали на фронт: окупанти розбили колону своїх бронемобілів у ДТП на Кримському мосту
Українська розвідка розповіла, що 26 березня колона з п’яти ворожих машин З-СТС розбилась у ДТП на Кримському мосту
Про це пише ГУР.
Колона належала 34-й окремій мотострілецькій бригаді та їхала в напрямку окупованого Криму.
Зазначається, що за офіційними даними, здолати свій шлях до кінця їм перешкодило "перевищення швидкості та недотримання безпечної відстані під час руху у складі колони".
Внаслідок цього чотири з п’яти машин потребують значного ремонту.
"Ахмати" їхали до Херсонської області й мали доукомплектувати підрозділи окупантів, які діють на Придніпровському напрямку", - повідомляє ГУР.
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