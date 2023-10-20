Бачу із запитань журналістів, що багато хто думає, що РПЦ в Україні вже заборонено. Депутати ж проголосували? Проголосували. Ура!

Ні, поки що без "ура".

Для початку, пройдено лише перше читання. Попереду правки, друге читання, підпис голови парламенту, підпис президента і все інше. Це час.

По-друге, проголосований законопроєкт фактично наймʼякший. Це абсолютно точно краще, ніж нічого. Але, до прикладу, законопроєкт №8221 авторства Миколи Княжицького має абсолютно чіткій і набагато швидший механізм ліквідації цих імперських метастазів. І "швидший" тут важливе слово.

Читайте також: Чому філією московської церкви в Україні має займатися не ДЕСС, а СБУ

Тому що у проголосованому законопроєкті авторства Кабміну механізм виглядає так:

Державна служба з етнополітики та свободи встановлює, що певна релігійна організація (фактично мова йде про парафію, яких тисячі) має свій центр у Росії;

Служба видає припис організації та час на "виправлення";

організація іде в суд, щоб опротестувати припис;

суд обирає час засідання (а суди зараз перевантажені наглухо) і, припустимо найкращий варіант, підтверджує законність припису;

ДЕСС чекає визначений час, подає на цю конкретну юридичну особу позов до суду;

суд призначає засідання;

найкращі адвокати на гроші російської церкви максимально затягують, корумпують і тероризують суд;

врешті-решт, якщо пощастить, суд забороняє організацію;

організація іде в апеляційний суд;

див. пункт про "затягують, корумпують і тероризують";

заборона ;

; повторити декілька тисяч разів з іншими парафіями.

Тож не буде ситуації, в який є голосування, підписи, публікація в "Голосі України" і наступного ранку РПЦ зникає, як роса на сонці. Буде багатомісячний і навіть багаторічний процес. Складний і навіть інколи кривавий.

Це, я повторюся, краще, ніж нічого. Але гірше, ніж інші варіанти.

Читайте також: Прийняття законопроєкту про заборону релігійних організацій, афільованих з РПЦ, – це імітація і зволікання

І наостанок. Для мене є лише один індикатор – чемпіон світу з чортизму в ультраважкій вазі, володар титулу "митрополит Запорізький і Мелітопольський" за версією РПЦ, відомий як владика Лука (наголос на останню літеру). Тотально ватний упир, який щоденно видає пости про братські народи, й при цьому почуває себе чудово, як ніколи. Поки цей індикатор не проходить відомий психологічний тест про піки й не зовсім піки в СІЗО №10 міста Запоріжжя – то вибачайте, мій ентузіазм буде стриманим.

Луко, привіт, ху*ло в рясі. Памʼятаєш мене? Ще побачимось.

Джерело

Про автора. Юрій Гудименко, український політичний діяч, лідер партії "Демократична Сокира".

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.