Не думайте, що РПЦ в Україні вже заборонили
Буде багатомісячний і навіть багаторічний процес. Складний і навіть інколи кривавий
Бачу із запитань журналістів, що багато хто думає, що РПЦ в Україні вже заборонено. Депутати ж проголосували? Проголосували. Ура!
Ні, поки що без "ура".
Для початку, пройдено лише перше читання. Попереду правки, друге читання, підпис голови парламенту, підпис президента і все інше. Це час.
По-друге, проголосований законопроєкт фактично наймʼякший. Це абсолютно точно краще, ніж нічого. Але, до прикладу, законопроєкт №8221 авторства Миколи Княжицького має абсолютно чіткій і набагато швидший механізм ліквідації цих імперських метастазів. І "швидший" тут важливе слово.
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Тому що у проголосованому законопроєкті авторства Кабміну механізм виглядає так:
- Державна служба з етнополітики та свободи встановлює, що певна релігійна організація (фактично мова йде про парафію, яких тисячі) має свій центр у Росії;
- Служба видає припис організації та час на "виправлення";
- організація іде в суд, щоб опротестувати припис;
- суд обирає час засідання (а суди зараз перевантажені наглухо) і, припустимо найкращий варіант, підтверджує законність припису;
- ДЕСС чекає визначений час, подає на цю конкретну юридичну особу позов до суду;
- суд призначає засідання;
- найкращі адвокати на гроші російської церкви максимально затягують, корумпують і тероризують суд;
- врешті-решт, якщо пощастить, суд забороняє організацію;
- організація іде в апеляційний суд;
- див. пункт про "затягують, корумпують і тероризують";
- заборона;
- повторити декілька тисяч разів з іншими парафіями.
Тож не буде ситуації, в який є голосування, підписи, публікація в "Голосі України" і наступного ранку РПЦ зникає, як роса на сонці. Буде багатомісячний і навіть багаторічний процес. Складний і навіть інколи кривавий.
Це, я повторюся, краще, ніж нічого. Але гірше, ніж інші варіанти.
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І наостанок. Для мене є лише один індикатор – чемпіон світу з чортизму в ультраважкій вазі, володар титулу "митрополит Запорізький і Мелітопольський" за версією РПЦ, відомий як владика Лука (наголос на останню літеру). Тотально ватний упир, який щоденно видає пости про братські народи, й при цьому почуває себе чудово, як ніколи. Поки цей індикатор не проходить відомий психологічний тест про піки й не зовсім піки в СІЗО №10 міста Запоріжжя – то вибачайте, мій ентузіазм буде стриманим.
Луко, привіт, ху*ло в рясі. Памʼятаєш мене? Ще побачимось.
Про автора. Юрій Гудименко, український політичний діяч, лідер партії "Демократична Сокира".
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