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OPINION

Не думайте, що РПЦ в Україні вже заборонили

Юрій Гудименко
20 жовтня, 2023 п'ятниця
20:51
Погляд Юрій Гудименко

Буде багатомісячний і навіть багаторічний процес. Складний і навіть інколи кривавий

Бачу із запитань журналістів, що багато хто думає, що РПЦ в Україні вже заборонено. Депутати ж проголосували? Проголосували. Ура!

Ні, поки що без "ура".

Для початку, пройдено лише перше читання. Попереду правки, друге читання, підпис голови парламенту, підпис президента і все інше. Це час.

По-друге, проголосований законопроєкт фактично наймʼякший. Це абсолютно точно краще, ніж нічого. Але, до прикладу, законопроєкт №8221 авторства Миколи Княжицького має абсолютно чіткій і набагато швидший механізм ліквідації цих імперських метастазів. І "швидший" тут важливе слово.

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Тому що у проголосованому законопроєкті авторства Кабміну механізм виглядає так:

  • Державна служба з етнополітики та свободи встановлює, що певна релігійна організація (фактично мова йде про парафію, яких тисячі) має свій центр у Росії;
  • Служба видає припис організації та час на "виправлення";
  • організація іде в суд, щоб опротестувати припис;
  • суд обирає час засідання (а суди зараз перевантажені наглухо) і, припустимо найкращий варіант, підтверджує законність припису;
  • ДЕСС чекає визначений час, подає на цю конкретну юридичну особу позов до суду;
  • суд призначає засідання;
  • найкращі адвокати на гроші російської церкви максимально затягують, корумпують і тероризують суд;
  • врешті-решт, якщо пощастить, суд забороняє організацію;
  • організація іде в апеляційний суд;
  • див. пункт про "затягують, корумпують і тероризують";
  • заборона;
  • повторити декілька тисяч разів з іншими парафіями.

Тож не буде ситуації, в який є голосування, підписи, публікація в "Голосі України" і наступного ранку РПЦ зникає, як роса на сонці. Буде багатомісячний і навіть багаторічний процес. Складний і навіть інколи кривавий.

Це, я повторюся, краще, ніж нічого. Але гірше, ніж інші варіанти.

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І наостанок. Для мене є лише один індикатор – чемпіон світу з чортизму в ультраважкій вазі, володар титулу "митрополит Запорізький і Мелітопольський" за версією РПЦ, відомий як владика Лука (наголос на останню літеру). Тотально ватний упир, який щоденно видає пости про братські народи, й при цьому почуває себе чудово, як ніколи. Поки цей індикатор не проходить відомий психологічний тест про піки й не зовсім піки в СІЗО №10 міста Запоріжжя – то вибачайте, мій ентузіазм буде стриманим.

Луко, привіт, ху*ло в рясі. Памʼятаєш мене? Ще побачимось.

Джерело

Про автора. Юрій Гудименко, український політичний діяч, лідер партії "Демократична Сокира".

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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