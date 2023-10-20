У США Аль-Каїдою займається не умовний профільний відділ Держдепу, а спецслужби та армія. Як і в Ізраїлі ХАМАСом опікується ЦАХАЛ. А не якийсь регулятор у сфері релігії. Хоча у ХАМАСі, певно, теж є якийсь "духовний центр закордоном". Але й Аль-Каїда, і ХАМАС є насамперед терористами, незалежно від того кому вони моляться, і їхня діяльність, відтак, це питання безпеки.

Але на думку українських законотворців РПЦ – це саме церква. І займатиметься нею має не СБУ, а ДЕСС (Державна служба України з етнополітики та свободи совісті).

Хоча московські попи благословляють війну в Україні та навіть вже договорилися до того, що ядерна зброя Росії створювалася "невимовним божим промислом".

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Ухвалений у першому читанні закон "про заборону РПЦ" має хибну логіку і заганяє процес її ліквідації у довгу багаторічну бюрократичну процедуру з окремою справою щодо кожної окремої парафії (а їх кілька тисяч).

Розумію, що проблему усвідомлюють і багато депутатів, які голосували за цей закон. Бо їхні голоси – це хоч якийсь початок, який принаймні демонструє, що політична воля до ліквідації РПЦ таки є.

Але до другого читання закон потребує принципового доопрацювання. Бо до "заборони РПЦ" там ще дуже далеко.

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Про автора. Сергій Таран, політолог

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