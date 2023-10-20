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OPINION

Чому філією московської церкви в Україні має займатися не ДЕСС, а СБУ

Сергій Таран
20 жовтня, 2023 п'ятниця
08:07
Погляд Сергій Таран

Так звана УПЦ-МП керується центром з очевидно вираженою терористичною природою та практикою

У США Аль-Каїдою займається не умовний профільний відділ Держдепу, а спецслужби та армія. Як і в Ізраїлі ХАМАСом опікується ЦАХАЛ. А не якийсь регулятор у сфері релігії. Хоча у ХАМАСі, певно, теж є якийсь "духовний центр закордоном". Але й Аль-Каїда, і ХАМАС є насамперед терористами, незалежно від того кому вони моляться, і їхня діяльність, відтак, це питання безпеки.

Але на думку українських законотворців РПЦ – це саме церква. І займатиметься нею має не СБУ, а ДЕСС (Державна служба України з етнополітики та свободи совісті).

Хоча московські попи благословляють війну в Україні та навіть вже договорилися до того, що ядерна зброя Росії створювалася "невимовним божим промислом".

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Ухвалений у першому читанні закон "про заборону РПЦ" має хибну логіку і заганяє процес її ліквідації у довгу багаторічну бюрократичну процедуру з окремою справою щодо кожної окремої парафії (а їх кілька тисяч).  

Розумію, що проблему усвідомлюють і багато депутатів, які голосували за цей закон. Бо їхні голоси – це хоч якийсь початок, який принаймні демонструє, що політична воля до ліквідації РПЦ таки є. 

Але до другого читання закон потребує принципового доопрацювання. Бо до "заборони РПЦ" там ще дуже далеко.

Джерело

Про автора. Сергій Таран, політолог

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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