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"Не думаю, що Україна дуже відрізняється від Сербії чи Північної Македонії - офіційних кандидатів": посол Латвії про вступ до ЄС

9 вересня, 2021 четвер
17:41
Новини Юріс Пойканс

Україна зможе ставити питання про своє членство у ЄС після проведення реформ та створення консенсусу серед країн союзу

Про це заявив посол Латвії в Україні Юріс Пойканс у інтерв'ю ЄП.

"Членство (в ЄС) – питання консенсусу 27 країн. І поки його не буде, дуже важко говорити про якісь терміни. Ці 27 країн мають дуже різні погляди щодо України, і частина з них поки що не бачать підстав для розширення Євросоюзу", - сказав він.

Посол додав, що країни, які не проти розширення, хочуть бачити новими членами ЄС держави, які готові до вступу.

"Ніхто не хоче отримувати нові проблеми. Якщо реформи триватимуть, якщо буде певний прогрес, то, думаю, Україна зможе ставити питання про своє членство як у Брюсселі, так і в інших столицях ЄС", - вважає Пойканс.

За його словами, важливо завжди нагадувати про стратегічну мету – вступ до ЄС.

"Якщо це нагадування йде разом з конкретними реформами, конкретними результатами, то, звичайно, це нагадування буде більш ефективним", - заявив посол.

Він вважає, що Україна має не сильні відмінності з офіційними кандидатами на вступ до ЄС.

"Я не думаю, що на сьогодні Україна дуже відрізняється, наприклад, від Сербії або Північної Македонії. В цих країнах також є певні проблеми і з корупцією, і з мас-медіа, і з розвитком економіки. Втім, існує одна велика різниця: держави Західних Балкан отримували конкретну відповідь, що одного дня вони будуть членами Європейського Союзу", - підсумував він.

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