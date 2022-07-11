Про це повідомив FinClub.

Як зазначається, Альфа-Банк змінює назву на Сенс Банк, про що банк уже повідомив Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку.

Раніше в банку зазначали, що не хочуть мати нічого спільного з країною-агресором "навіть на рівні асоціацій і бренду, який працює в Росії".

Мобільний додаток установи вже кілька років називається Sense SuperApp.

Національний банк визначає Альфа-Банк як системно важливий. Портфель депозитів фізичних осіб складає 48 млрд грн або 6% від усіх депозитів в українських банках, підприємства тримають у банку 24 млрд грн депозитів. Загалом банк має 2,6 млн клієнтів серед фізичних осіб, 55 тис. - серед юросіб і 88 тис. - серед фізосіб-підприємців, зазначає фінансовий портал.

Нагадаємо, Нацбанк непублічно оштрафував Альфа-банк на 57 млн грн.

При цьому у центробанку переконували, що підстав для націоналізації Альфа-Банку немає, незважаючи на те, що власники його перебувають під санкціями. Частки у Альфа-банку Україна мають російські бізнесмени Михайло Фрідман та Петро Авен, які перебувають під західними санкціями через повномасштабне вторгнення РФ до України.

Amsterdam Trade Bank (АТВ), дочірня структура російського Альфа-банку, який перебуває під санкціями США, визнано банкрутом.

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