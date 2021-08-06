Не хочу робити гучних заяв про закінчення кар'єри, але цілі, які ставив у дитинстві, я виконав, - Беленюк
Український борець і народний депутат від "Слуги народу" Жан Беленюк розповів, що цілі, які він ставив перед собою у дитинстві, він вже виконав
Про це повідомляє "Трибуна".
Олімпійський чемпіон Жан Беленюк також зізнався, що поки не хоче робити гучні заяви про закінчення кар'єри.
"З вересня стартує новий політичний сезон, буду займатися політичною діяльністю. А спортом буду займатися тільки для підтримки своєї форми спортивної. Не хочу робити якихось гучних заяв, що закінчую зі спортом, тому що мені 30 років. Але всі мої амбітні цілі, які я ставив перед собою з самого дитинства, вони на даний момент здійснені. Мені потрібно знайти для себе якусь нову мотивацію, щоб продовжувати", - сказав Беленюк.
За 14 змагальних днів Олімпіади-2020 Україна здобула 13 медалей. Золото у категорії до 87 кг виграв борець Жан Беленюк. У ще одного представника греко-римського стилю Парвіза Насібова срібна медаль у вазі до 67 кг. Срібло на дистанції 1500 м та бронзу на 800 м вільним стилем виграв плавець Михайло Романчук. Каратистка Анжеліка Терлюга посіла друге місце у ваговій категорії до 55 кг.
Борчиня Алла Черкасова здобула бронзу Олімпійських ігор у Токіо у категорії до 68 кг, а Ірина Коляденко посіла третє місце в категорії до 62 кг. Також бронзові медалі Україні принесли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета, тенісистка Еліна Світоліна та Людмила Лузан у веслуванні на каное.
Крім цього, щонайменше срібну нагороду Україні гарантував боксер Олександр Хижняк, який вийшов до фіналу в категорії до 75 кг.
- Нагадаємо, 4 серпня Жан Беленюк у фіналі Олімпійських ігор переміг Віктора Лорінца з Угорщини та приніс Україні перше золото у Токіо.
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