Не хочуть надавати публічно, хай надають непублічно – Клімкін

Щодо можливості надання Німеччиною зброї для України прокоментував Павло Клімкін, дипломат, міністр закордонних справ України 2014-2019 в етері Еспресо TV



Дипломат зазначив: "Німецькій армії та НАТО зараз ніщо так не потрібно, як перемога України. Як сказав Боррель "на полі боя". Якщо німці це поки що не хочуть, нездатні, бояться сказати, це насправді їх справа. Німецька міністерка мала на увазі, що можемо купувати безпосередньо зброю, але у Бундесвері її недостатньо. Я в це не вірю, бо у Бундесвері зброї більш ніж достатньо. І краще її дати тим, хто здатний і хоче цією зброєю воювати. Тому оці легкі танки чи БМП, як би їх не називати, вони мають німецьку якість і мають вияв солідарності до України. Є ще багато речей, які німці можуть надати. Не хочуть надавати публічно, хай надають непублічно. І такий заклик має бути до всіх країн Європейського Союзу. Оце зараз основне. І німці не мають створювати навколо себе враження, що вони насправді гальмують весь процес. Вони гальмують навіть по вугіллю ембарго, по нафті ембарго. Ну, хоч нафта і газ 40 відсотків сьогодні на завтра не відмовишся, але з усім тим як баланс могли б постачати дуже послідовно зброю. Я думаю, що крига скресла. Головне, щоб це було швидше, щоб вони не чекали й не гралися у якісь незрозумілі політичні ігри. Незрозумілі, я думаю, навіть для себе".



Нагадаємо, 9 квітня міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила, що військова допомога для України зі складів Бундесверу досягла межі