Ми досягли межі, Німеччина більше не готова постачати Україні зброю зі складів війська, - міністерка оборони
Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила, що військова допомога для України зі складів Бундесверу досягла межі
Про це вона заявила у інтерв'ю Augsburger Allgemeine, передає НВ.
За її словами, збройні сили Німеччина мають і надалі мати можливість "забезпечувати національну оборону та оборону НАТО".
Майбутні поставки здійснюватимуть безпосередньо через збройову промисловість.
"Звичайно, ми всі покликані підтримати Україну в її мужній боротьбі. Щодо постачань зі складів Бундесверу, то я повинна чесно сказати: ми зараз досягли межі", - сказала Ламбрехт.
- Раніше віцеканцлер Німеччини Роберт Габек відкинув заклики України надати ще більшу військову підтримку в боротьбі з РФ.
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