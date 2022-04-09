Ми досягли межі, Німеччина більше не готова постачати Україні зброю зі складів війська, - міністерка оборони

Про це вона заявила у інтерв'ю Augsburger Allgemeine, передає НВ.



За її словами, збройні сили Німеччина мають і надалі мати можливість "забезпечувати національну оборону та оборону НАТО".



Майбутні поставки здійснюватимуть безпосередньо через збройову промисловість.



"Звичайно, ми всі покликані підтримати Україну в її мужній боротьбі. Щодо постачань зі складів Бундесверу, то я повинна чесно сказати: ми зараз досягли межі", - сказала Ламбрехт.

Раніше віцеканцлер Німеччини Роберт Габек відкинув заклики України надати ще більшу військову підтримку в боротьбі з РФ.