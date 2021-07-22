"Не кінець історії": Кулеба про угоду щодо "Північного потоку-2"

Про це він заявив на брифінгу в зоні ООС.



"Щодо "Північного потоку-2". Вчора гра не завершилася, вона була переведена в овертайм. У нас є ще два тайми й серія пенальті, для того, щоб максимально захистити Україну. Не треба оцінювати угоду як кінець історі", - сказав Кулеба.



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Міністр додав, що є достатньо питань стосовно страхування й сертифікації “Північного потоку-2”, і імплементації домовленостей угоди.

США і Німеччина досягли домовленостей щодо російського газогону "Північний потік- 2".

Україна ініціює перемовини з Єврокомісією щодо російського газопроводу "Північний потік-2".