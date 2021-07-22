Меркель про "Північний потік-2": "Російська сторона сказала мені, що не хоче використовувати енергетику як зброю"

Про це канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила на пресконференції в Берліні, передає "ЄП".



"Російська сторона сказала мені, що не хоче використовувати енергетику як зброю. Ми не беззахисні", - сказала Меркель.



За її словами, було досягнуто згоди з урядом США, але не з Конгресом, щодо можливих американських санкцій проти проєкту.



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Канцлер ФРН зауважила, що в разі необхідності на Росію можуть бути накладені санкції, якщо статус України як країни-транзитера газу опиниться під загрозою.

Меркель визнала, що розбіжності з країнами Східної Європи з приводу проєкту трубопроводу не врегульовуються цією угодою.