"Не компенсує поразок на полі бою": Британія в ОБСЄ про терор РФ українських міст
Терористичні ракетні та дронові удари РФ по українських містах не компенсують поразок російської армії на полі бою і не змусять партнерів припинити підтримувати Україну
Про це заявив старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ Ієн Стаббс під час засідання Форуму з безпекового співробітництва у Відні, повідомляє Укрінформ.
"Росія неодноразово недооцінювала силу і рішучість мужнього українського народу захищати свою Батьківщину. Ця жахлива тактика (ракетних атак та ударів безпілотниками по населених пунктах – ред.) не спрацювала взимку, коли Росія атакувала електростанції та водопроводи по всій Україні, і не спрацює зараз. Вона не компенсує поразок Росії на полі бою", - сказав він.
Стаббс наголосив, що дії Росії в Україні є гідними осуду, а розв'язана Путіним війна "створила спадщину, за яку мільйони людей будуть змушені розплачуватися протягом багатьох років".
Британський дипломат вказав на те, що "Росія свідомо і систематично намагається зруйнувати архітектуру європейської безпеки", у т.ч. шляхом виходу з міжнародних угод і договорів, і при цьому виставляє себе як "жертву". Однак ці спроби Кремля є ні чим іншим, як відчайдушним намаганням пояснити власному населенню "свої численні стратегічні помилки, що зруйнували колись горду світову репутацію Росії".
Представник британської місії в ОБСЄ також засудив намір Росії розмістити ядерну зброю на території Білорусі За його словами, це є продовженням безвідповідальної ядерної риторики Кремля і має намір "відволікти й утримати нас від підтримки України". "Росія повинна прагнути зменшити напруженість і ризик прорахунків, а не збільшувати їх. Ми знову закликаємо білоруський режим утриматися від підтримки спроб Росії розпалити подальшу нестабільність у регіоні й припинити підтримку незаконного вторгнення Росії", - заявив Стаббс.
Він запевнив у продовженні підтримки України з боку Великої Британії та її партнерів. "Наш спільний підхід до надання Україні підтримки, необхідної для її захисту та вигнання Росії із суверенної території України, є єдиним найшвидшим шляхом до справедливого і тривалого миру", - додав старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ.
- Нагадаємо, у ніч на 1 червня Росія здійснила черговий масований удар по столиці України з використанням балістичних ракет. У переддень Всесвітнього дня дитини росіяни забрали життя двом діткам. Також загинула одна доросла людина, ще близько 10 – поранені. Є руйнування. Схожі обстріли, особливо столиці, відбуваються майже щодня. Ними Росія має намір збити потенціал України напередодні контрнаступу.
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