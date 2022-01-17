Не має сертифікату вакцинації: лідер "Аталанти" Малиновський відсторонений від матчів через несподівану причину, - ЗМІ

Про це повідомляє TuttoAtalanta.



Футболіст "Аталанти" Руслан Малиновський не може грати за клуб з Бергамо, адже він не вакцинований. З 10 січня в Італії вступило нове правило і тепер гравці повинні мати сертифікат, щоб відвідувати стадіон.



У 28-річного Малиновського немає сертифіката про вакцинацію від коронавірусу. Цього року він не зіграв проти "Інтера" (0:0) 10 січня та "Венеції" (2:0) у Кубку Італії. Українець точно не зіграє у наступному матчі проти "Лаціо" (22 січня), під питанням зустріч із "Кальярі" (6 лютого).



У поточному сезоні чемпіонату Італії 28-річний Руслан Маліновський провів 18 матчів, забив 6 м'ячів та оформив 2 асисти. Українець є лідером "Аталанти".

12 січня в 1/8 фіналу Кубка Італії з футболу "Аталанта" без Руслана Малиновського перемогла "Венецію" з рахунком 2:0.