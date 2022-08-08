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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією "Не має залишитись ані тліючого, ані замороженого конфлікту": Зеленський заявив, що лише очевидний програш РФ є запобіжником проти будь-якої нової війни

"Не має залишитись ані тліючого, ані замороженого конфлікту": Зеленський заявив, що лише очевидний програш РФ є запобіжником проти будь-якої нової війни

8 серпня, 2022 понедiлок
23:03
війна з Росією

Зеленський заявив, що Україна має повернути все, що Росія тимчасово захопила, а держава-агресор повинна бути покарана за злочин агресії, щоб запобігти майбутніх війн

Про це повідомив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 8 серпня.

"Після цієї російської війни проти України не має залишитись ані тліючого, ані замороженого конфлікту. Україна має повернути все, що Росія тимчасово захопила, а держава-агресор повинна бути покарана за злочин агресії", - сказав він.

Це важливо тому, що тільки очевидний програш Росії та втрата нею всього захопленого, а також міжнародно-правова відповідальність за агресію є запобіжниками проти будь-якої нової війни. 
  
"Саме над цим працюють наші дипломати, Офіс, урядовці та абсолютно всі, хто залучений до організації глобальної політичної, економічної та юридичної відповіді на російську агресію. Захищаючи нашу державу, ми автоматично захищаємо всіх, кому вже загрожувала чи ще може загрожувати держава-терорист", - додав Зеленський.
 

  • Станом на 6 серпня Зеленський заявив про створення спеціальної комісії щодо відшкодування шкоди завданої нападом Росії.
  • 7 серпня Президент заявив, що у разі проведення псевдореферендумів на окупованих територіях Росія закриє будь-яку можливість переговорів з Україною.

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