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Не могли Монастирський та Зеленський не знати про ДТП з Трухіним, - Аваков

5 лютого, 2022 субота
07:46
Суспільство Олександр Трухін

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що за усталеною процедурою вище державне керівництво обов'язково отримує інформацію про ДТП за участю народних депутатів

Про це Аваков заявив у етері програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, процедура передбачає, що правоохоронці доповідають вищому керівництву держави про всі інциденти з народними депутатами.

"Якщо потрапляє в аварію народний депутат чи член уряду, або хтось із посадових осіб органів, процедура та протокол такі, що це вертикальна доповідь нагору. І якщо це ніч, вранці, о 7 ранку я отримую інформацію, що сталася така подія", - сказав Аваков. 

Він підкреслив, що такий протокол розроблений, аби гарантувати державну безпеку. 

"Не міг міністр внутрішніх справ не знати про цю ситуацію. Міністр доповідав далі і вище прем'єр-міністру, голові Верховної Ради, якщо тоді депутат у нас потрапляв в аварію – це ж не був єдиний випадок. Або президентові. Така доповідь завжди йде вертикально та дуже швидко", - розповів Аваков.

  • Нагадаємо, 23 серпня 2021 року з'явилась інформація, що народний депутат фракції "Слуга Народу" Олександр Трухін з ознаками алкогольного сп'яніння спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва. У поліції прокоментували ДТП з нардепом Трухіним. Справу передали у ДБР.
  • Журналісти оприлюднили відео, на якому Трухін після ДТП пропонував поліцейському гроші за дозвіл втекти з місця аварії.
  • 2 лютого 2022 нардепа Олександра Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримує виключення нардепа.
  • МВС назвало справу "слуги" Трухіна підслідною ДБР, у Бюро заявили, що патрульний не надав їм відео спілкування з нардепом.
  • 4 лютого очільник МВС Денис Монастирський заявив, що не бачив відео з місця ДТП за участю нардепа-"слуги" Олександра Трухіна до того, як його оприлюднили журналісти. 

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ДТП
МВС
Арсен Аваков
Володимир Зеленський
міністр внутрішніх справ
Слуга народу
Денис Монастирський
Олександр Трухін
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