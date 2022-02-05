Не могли Монастирський та Зеленський не знати про ДТП з Трухіним, - Аваков

Про це Аваков заявив у етері програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, процедура передбачає, що правоохоронці доповідають вищому керівництву держави про всі інциденти з народними депутатами.

"Якщо потрапляє в аварію народний депутат чи член уряду, або хтось із посадових осіб органів, процедура та протокол такі, що це вертикальна доповідь нагору. І якщо це ніч, вранці, о 7 ранку я отримую інформацію, що сталася така подія", - сказав Аваков.

Він підкреслив, що такий протокол розроблений, аби гарантувати державну безпеку.

"Не міг міністр внутрішніх справ не знати про цю ситуацію. Міністр доповідав далі і вище прем'єр-міністру, голові Верховної Ради, якщо тоді депутат у нас потрапляв в аварію – це ж не був єдиний випадок. Або президентові. Така доповідь завжди йде вертикально та дуже швидко", - розповів Аваков.

Нагадаємо, 23 серпня 2021 року з'явилась інформація, що народний депутат фракції "Слуга Народу" Олександр Трухін з ознаками алкогольного сп'яніння спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва. У поліції прокоментували ДТП з нардепом Трухіним. Справу передали у ДБР.

Журналісти оприлюднили відео, на якому Трухін після ДТП пропонував поліцейському гроші за дозвіл втекти з місця аварії.

2 лютого 2022 нардепа Олександра Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Президент України Володимир Зеленський заявив, що підтримує виключення нардепа.

МВС назвало справу "слуги" Трухіна підслідною ДБР, у Бюро заявили, що патрульний не надав їм відео спілкування з нардепом.

4 лютого очільник МВС Денис Монастирський заявив, що не бачив відео з місця ДТП за участю нардепа-"слуги" Олександра Трухіна до того, як його оприлюднили журналісти.

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