Не мовчіть! Футболіст збірної України Яремчук закликав світ прокинутися та зупинити Путіна

Про це Яремчук написав у Instagram.

Гравець виклав відео зруйнованих українських міст та зізнався, що його серце розбите.

"Я – Роман Яремчук, гравець "Бенфіки" та національної збірної України, українець, батько, син. Я – людина і моє серце розбите, адже у моїй рідній країні йде війна, зруйновані міста, кожного дня гинуть мирні люди, серед яких вже понад 100 дітей", - написав Яремчук.

Він наголосив, що російська армія безжально і цілеспрямовано знищує українців, створює гуманітарну катастрофу в наших містах.

"Це справжній геноцид! Алісі з Охтирки було 8, її сім’ю розстріляли. Кирилові з Маріуполя було лише два. Софії з Нової Каховки було шість, а її брату щойно виповнився один місяць. На жаль, список загиблих в Україні дітей поповнюється щодня", - підкреслив Яремчук.

Він закликав зупинити російського диктатора Путіна.

"Просто зараз ми маємо зупинити Путіна та захистити Україну! Коли я говорю "ми", я маю на увазі кожного з нас. Кожен голос важливий! Не мовчіть, інформуйте про війну в Україні, говоріть про жорстокі вбивства наших дітей. Зупиніть війну! Врятуйте життя дітей України!" – написав Яремчук.



Нагадаємо, 19 березня футболісти збірної України Андрій Ярмоленко, Роман Яремчук та Віталій Миколенко записали спільне звернення через повномасштабну російську агресію проти України.

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