Це дуже погано, коли люди про загибель близької людини дізнаються з медіа і соцмереж. Але всім моралізаторам в рожевих окулярах можу розказати, як сотні родичів ходять по російських пабліках аби впізнати на фото своїх пропалих безвісті. І такі ж сотні ходять з моргу в морг в пошуках тіл. Вам це ок? Не тисне, бо не видно?

Чи, може, краще, щоб воїни взагалі залишилися не впізнаними? Безперечно, буде багато людей, які скажуть, що не хотіли б дізнатися про смерть близької людини з мереж. Але буде стільки ж, які скажуть, що краще так, ніж жити в невідомості

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Чи, може, краще, щоб воїни взагалі залишилися не впізнаними? Безперечно, буде багато людей, які скажуть, що не хотіли б дізнатися про смерть близької людини з мереж. Але буде стільки ж, які скажуть, що краще так, ніж жити в невідомості.

І нарешті, святі мої моралізатори, яким чином знайти й повідомити рідних перед публікацією, якщо протягом доби ніхто не міг впізнати особу на вже широко розповсюдженому фото? Який практичний метод цього впізнання і повідомлення мав би бути? Бо я такого способу не бачу взагалі.

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Чи краще б було не публікувати відео про воєнний злочин в очікуванні коли про нього всі забудуть, і буде ще один безвісти зниклий?

Може, поговоримо чесно про це?

Джерело

Про авторку. Ольга Лень, журналістка

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