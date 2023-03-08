Не можна хайпувати на безвісти пропалих
У нашій спільноті виникла якась збочена форма невротизму. Бігати хайпожерити на моралізаторстві, які навколо всі хайпожери
Це дуже погано, коли люди про загибель близької людини дізнаються з медіа і соцмереж. Але всім моралізаторам в рожевих окулярах можу розказати, як сотні родичів ходять по російських пабліках аби впізнати на фото своїх пропалих безвісті. І такі ж сотні ходять з моргу в морг в пошуках тіл. Вам це ок? Не тисне, бо не видно?
Чи, може, краще, щоб воїни взагалі залишилися не впізнаними? Безперечно, буде багато людей, які скажуть, що не хотіли б дізнатися про смерть близької людини з мереж. Але буде стільки ж, які скажуть, що краще так, ніж жити в невідомості
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Чи, може, краще, щоб воїни взагалі залишилися не впізнаними? Безперечно, буде багато людей, які скажуть, що не хотіли б дізнатися про смерть близької людини з мереж. Але буде стільки ж, які скажуть, що краще так, ніж жити в невідомості.
І нарешті, святі мої моралізатори, яким чином знайти й повідомити рідних перед публікацією, якщо протягом доби ніхто не міг впізнати особу на вже широко розповсюдженому фото? Який практичний метод цього впізнання і повідомлення мав би бути? Бо я такого способу не бачу взагалі.
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Чи краще б було не публікувати відео про воєнний злочин в очікуванні коли про нього всі забудуть, і буде ще один безвісти зниклий?
Може, поговоримо чесно про це?
Про авторку. Ольга Лень, журналістка
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