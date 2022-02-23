"Не на тому етапі": ватажок "ДНР" Пушилін про можливі плани захопити всю Донецьку область

Про це повідомляє "Українська правда".



Видання пише, що це питання викликало посмішку у секретаря генради партії "Єдина Росія" Андрія Турчака, який також був присутнім на зустрічі із журналістами.



"Ми ще не на цьому етапі. Ми знаходимося на етапі, коли війська противника знаходяться на лінії дотику і в будь-який момент можуть перейти в наступ. Ми з цим ще нічого не зробили", - сказав Пушилін.



Він також запевнив, що "наразі російські війська тут (в ОРДО) не перебувають", і "республіка" поки що їх кликати не збирається.

Нагадаємо, у понеділок, 21 лютого, Володимир Путін підписав укази про рішення визнати "державність" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", які формально контролюють окуповані Росією території Луганщини та Донеччини.

Рада Федерації та Держдума Росії одноголосно ухвалили рішення про ратифікацію угод про "дружбу, співпрацю та взаємну допомогу" з "ДНР" та "ЛНР".