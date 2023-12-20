Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство "Не означає відправку на фронт": Сухопутні війська про вручення повісток 18-річним

"Не означає відправку на фронт": Сухопутні війська про вручення повісток 18-річним

20 грудня, 2023 середа
10:42
Суспільство мобілізація

Начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо заявив, що мобілізація 18-річних чоловіків в Україні наразі не проводиться, але на військовий облік вони мають стати з 17 років

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Приписка до призовних дільниць відбувається взагалі з сімнадцяти років - ще коли юнаки навчаються в школі: вони проходять первинний медичний огляд і, відповідно, вже стають на військовий облік у своїх ТЦК та СП", - сказав Фітьо.

За його словами, після цього юнаки отримують приписне свідоцтво, яке потрібно їм для вступу у заклади середньої технічної освіти чи ВНЗ.

Фітьо наголосив, що 18-річним можуть вручити повістку, але вона не означає виряджання на фронт.

"Так - їм можуть вручити повістку, тоді вони просто з'являються у свій ТЦК та СП, показують довідку про навчання або приходять з приписним свідоцтвом. А ще краще - мати ці всі документи при собі і всі ці питання відразу знімаються. Повістка - це не відправка на фронт. Повістка - це для уточнення облікових даних", - пояснив він.

Представник Сухопутних військ також додав, що 18-річних не можуть забрати до війська у рамках мобілізації. Але для чоловіків віком від 18 до 27 років діє строкова служба в армії. Коли така категорія людей хоче піти на фронт - вони це можуть зробити на добровільній основі. Це ж стосується і студентів.

"Наприклад, якщо студент навчається, його вік до 27 років і з якихось причин він взяв академвідпустку чи його відрахували з вищого навчального закладу, але він має навчатися на стаціонарі - то він під мобілізацію не підпадає. Під мобілізацію на цей час підпадають чоловіки віком від 27 років", - наголосив Фітьо.

  • Напередодні президент Володимир Зеленський поділився інформацією, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.
Україна
військові
ЗСУ
мобілізація
Війна з Росією
Читайте також:
Олексій Гончаренко
19 грудня, 2023 вiвторок
Нардеп Гончаренко заявив, що виявив удома прослушку: поліція відкрила кримінальне провадження
окупанти
19 грудня, 2023 вiвторок
У військових РФ на Куп’янському напрямку зафіксували спалах "мишачої лихоманки", - ГУР
Оксана Забужко
Автор Оксана Забужко
18 грудня, 2023 понедiлок
Чому нас таки візьмуть до Європи?
Київ
+6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.34
    Купівля 37.34
    Продаж 37.86
  • EUR
    Купівля 40.6
    Продаж 41.55
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
20 грудня
10:34
Ігор Кушнір
Очільник Київміськбуду подав у відставку
10:25
Одеський міжнародний кінофестиваль наступного року відбудеться в Києві: названо дати проведення
10:17
ЗРК Patriot
Румунія вперше випробувала американську ЗРК Patriot
10:10
Ізраїль побудував "маленьку Газу"
ЦАХАЛ завдав ударів по об'єктах "Хезболли" в Лівані
10:02
OPINION
Вадим Денисенко
Визнають — не визнають? Путін і поріг легітимності
10:01
Ексклюзив
окупанти
Росіяни повністю роздягають своїх убитих, - військовослужбовець ЗСУ
10:00
Оновлено
Харків
Вночі РФ атакувала Україну з повітря. У Харкові є влучання
09:55
Ханукія на Майдані Незалежності в Києві
У центрі Києва чоловік осквернив найбільшу в Європі ханукію: поліція відкрила справу
09:28
ЗРК Patriot
США можуть звернутися до Японії за новими запасами ракет для Patriot. Так хочуть збільшити допомогу Україні, - WP
09:27
Мобілізація, повістки
"У лікарнях - дивно, а в спортзалах можна, якщо власники не проти": Фітьо із Сухопутних військ про вручення повісток
09:19
Ексклюзив
російські танки, окупанти, оркі
Ворог наполегливо намагається вийти на межі Луганської області, - ОВА
09:16
Новини Західної України
Україна може втратити $1,5 млрд через блокаду західних кордонів, - НБУ
09:05
Оновлено
Херсон
Росіяни вдарили по Херсону: поранені 9 людей, з них 4 - діти
08:53
Оновлено
Київстар
Користувачі "Київстару" знову повідомили про збої в роботі: у компанії підтвердили складнощі зі звʼязком
08:47
Окупанти у Маріуполі посилили охорону військових баз
Окупанти в Маріуполі посилили охорону військових баз: Андрющенко назвав причину
08:44
Ексклюзив
Росіяни вирішили створити "машинобудівний концерн" на базі окупованого "Азовмашу"
Азовмаш зруйнований не через бойові дії, - Андрющенко
08:44
Оновлено
землетрус у Китаї
У Китаї через потужний землетрус загинули понад 130 людей. Тайвань запропонував допомогу в ліквідації наслідків
08:32
окупанти
Мешканці окупованого Суходольська мітингують через відсутність світла, води та опалення, - Луганська ОВА
08:30
OPINION
Микола Княжицький
ПіС залишила уряду Туска Польську державу, яка стоїть догори дриґом
08:19
Оновлено
корабель рф
Окупанти утримують у Чорному морі 3 кораблі, ракетоносії відсутні
08:18
Оновлено
військові, ЗСУ
ЗСУ ліквідували 890 окупантів, 23 бронемашини та 16 танків, - Генштаб
08:17
Decathlon
ЗМІ оприлюднили розслідування: французька Decathlon завозить товари до РФ, у компанії відреагували
08:00
OPINION
Олексій Голобуцький
Про що знав Залужний?
07:46
вибори
У ДР Конго закриють усі кордони через проведення виборів
07:20
На фото: система ППО
Сили оборони вночі знищили 18 із 19 "шахедів"
07:05
Віктор Медведчук
У WSJ розповіли подробиці обміну Медведчука на захисників Азовсталі
06:53
війна з Росією воєнні злочини Росії Міжнародний кримінальний суд
Прокурори МКС підтвердили контакти з ексофіцером ГРУ, який готовий свідчити про воєнні злочини
06:48
Таміла Ташева
У Криму зафіксували майже 200 "політичних" справ, понад дві третини - щодо кримських татар, - представниця Зеленського в АРК
06:32
Греція
Греція легалізує перебування мігрантів в країні через брак робочої сили
06:19
Білий дім
КНДР, Китай та Росія посилюють співпрацю, - Білий дім
06:06
Ісаак Герцог
Ізраїль готовий до нової паузи в війні з ХАМАС для звільнення заручників, - президент
06:01
Сенат США
Сенатори вважають, що допомогу для України перед різдвяними канікулами не ухвалять
05:35
Москва_Кремль
Після України: командувач армії Бельгії назвав можливі наступні цілі Росії
04:11
Данія
США розмістять свої війська й техніку в Данії
03:43
депортація дітей з окупованих теріторій в Росію
Генасамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію щодо порушення РФ прав людини: про які злочини йде мова
02:55
Дональд Трамп
Суд штату Колорадо заборонив експрезиденту США Трампу висуватись на праймеріз 2024 року
02:35
Можлива підготовка до військових операцій: у Криму партизани виявили 30 цистерн із пальним на залізниці
01:27
Франція
На початку 2024 року Франція приєднається до навчання українських льотчиків на винищувачах
00:56
США наклали санкції за підтримку виробництва іранських дронів на компанії та осіб у кількох країнах
00:36
Наталка Діденко
Дощ, мокрий сніг, похолодання та потепління: Наталка Діденко розповіла про погоду впродовж тижня і на Різдво
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV