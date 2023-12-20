"Не означає відправку на фронт": Сухопутні війська про вручення повісток 18-річним
Начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо заявив, що мобілізація 18-річних чоловіків в Україні наразі не проводиться, але на військовий облік вони мають стати з 17 років
Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
"Приписка до призовних дільниць відбувається взагалі з сімнадцяти років - ще коли юнаки навчаються в школі: вони проходять первинний медичний огляд і, відповідно, вже стають на військовий облік у своїх ТЦК та СП", - сказав Фітьо.
За його словами, після цього юнаки отримують приписне свідоцтво, яке потрібно їм для вступу у заклади середньої технічної освіти чи ВНЗ.
Фітьо наголосив, що 18-річним можуть вручити повістку, але вона не означає виряджання на фронт.
"Так - їм можуть вручити повістку, тоді вони просто з'являються у свій ТЦК та СП, показують довідку про навчання або приходять з приписним свідоцтвом. А ще краще - мати ці всі документи при собі і всі ці питання відразу знімаються. Повістка - це не відправка на фронт. Повістка - це для уточнення облікових даних", - пояснив він.
Представник Сухопутних військ також додав, що 18-річних не можуть забрати до війська у рамках мобілізації. Але для чоловіків віком від 18 до 27 років діє строкова служба в армії. Коли така категорія людей хоче піти на фронт - вони це можуть зробити на добровільній основі. Це ж стосується і студентів.
"Наприклад, якщо студент навчається, його вік до 27 років і з якихось причин він взяв академвідпустку чи його відрахували з вищого навчального закладу, але він має навчатися на стаціонарі - то він під мобілізацію не підпадає. Під мобілізацію на цей час підпадають чоловіки віком від 27 років", - наголосив Фітьо.
- Напередодні президент Володимир Зеленський поділився інформацією, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.
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