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Не пізніше ніж за 6 годин до відправлення: Укрзалізниця оновила правила повернення квитків

18 квітня, 2023 вiвторок
13:15
Суспільство

Віднині пасажир може повернути квиток на потяг не пізніше ніж за 6 годин до відправлення та отримати повну вартість за купе і половину за плацкарт

Про це інформує Мінреінтеграції.

"Тепер пасажиру повертатимуть повну вартість за купе і половину вартості плацкарти. За умови, якщо він поверне квиток у касі або онлайн не пізніше ніж за 6 годин до відправлення поїзда", - пише пресслужба.

Повідомляється, що донедавна це було можливо лише за 9 годин.

Крім того, повертатимуть кошти навіть якщо пасажир запізнився на потяг, окрім плацкарту.

Раніше Укрзалізниця компенсувала лише 10% від вартості. Такою можливістю можна скористатися протягом першої години й тільки у касі.

  • 6 квітня завершилася тестово-випробувальна поїздка першого потягу євроколією 1435 мм з Любліна до Рави-Руської.  
  • 11 квітня Укрзалізниця завершила капітальний ремонт залізничного мосту через річку Ірпінь на Київщині, потяги можуть курсувати двома коліями.  
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Укрзалізниця
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