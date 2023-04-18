Не пізніше ніж за 6 годин до відправлення: Укрзалізниця оновила правила повернення квитків
Віднині пасажир може повернути квиток на потяг не пізніше ніж за 6 годин до відправлення та отримати повну вартість за купе і половину за плацкарт
Про це інформує Мінреінтеграції.
"Тепер пасажиру повертатимуть повну вартість за купе і половину вартості плацкарти. За умови, якщо він поверне квиток у касі або онлайн не пізніше ніж за 6 годин до відправлення поїзда", - пише пресслужба.
Повідомляється, що донедавна це було можливо лише за 9 годин.
Крім того, повертатимуть кошти навіть якщо пасажир запізнився на потяг, окрім плацкарту.
Раніше Укрзалізниця компенсувала лише 10% від вартості. Такою можливістю можна скористатися протягом першої години й тільки у касі.
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