Про це повідомили на сайті АМКУ.

Антимонопольний комітет оштрафував ТОВ "Орімі Україна" (наразі змінило юридичне найменування на ТОВ "ТС Трейд") на 80 млн грн. Таке покарання передбачено статтею 151 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції". Мова про те, що товариство повідомило неповні відомості про непов’язаність кінцевого бенефіціарного власника компанії з Росією.

Як зазначили в Антимонопольному комітеті, ТОВ "Орімі Україна" є виробником чаю і натуральної кави. Його продукцію виготовляють під такими зареєстрованими в Україні торговельними марками, як Greenfield, TESS, Принцеса Гіта, Принцеса Канді, Принцеса Нурі та Принцеса Ява, Jardin, Piazza del Caffe та Жокей.

Як повідомив Антимонопольному комітету ритейлер – ТОВ "Восторг", згадане товариство розіслало торговельним мережам і дистриб’юторам України електронного листа із заявою про те, що його кінцеві бенефіціарні власники, зокрема й мажоритарний бенефіціарний власник корпоративних прав у статутному капіталі, Вероніка Касьяненко, не пов’язані з Російською Федерацією.

Також у листі було зазначено, що Вероніка Касьяненко є громадянкою Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії останні 10 років і "є міжнародним незалежним приватним інвестором, активно інвестує в акції та облігації публічних компаній у всьому світі … та не інвестує в Росію, не є акціонером будь-яких компаній Росії, не веде бізнес у Росії".

Заявник до АМКУ натомість припустив, що "Орімі Україна" може бути пов’язане з російською компанією "Орими Трэйд", власниками якої є російські підприємці Сергій Касьяненко та Олександр Євневич.

Антимонопольний комітет у відповідь на вимогу надати відповідну інформацію отримав лист від товариства, де було зазначено, що "Орімі Україна" не володіє інформацією про зв’язки Вероніки Касьяненко з Сергієм Касьяненком.

Водночас завдяки інформації, отриманій від Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України та від торговельних мереж і конкурентів, АМКУ виявив факт наявності родинних зав’язків між Веронікою Касьяненко (бенефіціаром ТОВ "Орімі Україна") та Сергієм Касьяненком (одним з власників російської компанії "Орими Трейд").

Зрештою поширення ТОВ "Орімі Україна" в листах неповної інформації про своїх власників з Росії, зокрема заперечення факту їх прямого стосунку до країни-агресора, визнали порушенням законодавства про захист від недобросовісної конкуренції. За що на відповідача й було накладено штраф.

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