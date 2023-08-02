Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Путін завжди декларував, що половину світу його підтримує й підтримує його так звану спеціальну операцію. Скоріш за все цей великий форум, який збирається у Саудівській Аравії, точно поставить крапку на будь-яких подвійних стандартах. Наразі для цього усі працюють. Нам потрібна формула миру України. А це означає: не позбутися ні граму територій, ворожі війська геть, репарації для України, притягнення до відповідальності злочинців, які займались вбивствами й знищенням нашої території, санкції проти РФ", - наголосила Тимошенко.

За словами нардепки, понад 60 країн світу збираються на саміті у Саудівській Аравії, якщо вони стануть на бік української формули миру - це виб'є основу з-під ніг Кремля.

"Цього кровожерливого режиму, щоб далі продовжувати війну. Вони вірили, що в них є якась тіньова коаліція у світі, і, що вони можуть цім грати. Цей форум покладе цьому край. В цьому є його мета, його суть і користь для боротьби України. А далі стоїть дуже чітке питання: нам потрібні гарантії, але ніякі гарантії безпеки не можуть замістити членство в НАТО", - підкреслила Тимошенко.