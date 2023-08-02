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"Не позбутися ні граму територій". Тимошенко переконана, що саміт у Саудівській Аравії поставить крапку на подвійних стандартах

2 серпня, 2023 середа
20:00
Війна з Росією Юлія Тимошенко

Народна депутатка України Юлія Тимошенко вважає, що саміт у Саудівській Аравії покладе край російському кровожерливому режиму

Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Путін завжди декларував, що половину світу його підтримує й підтримує його так звану спеціальну операцію. Скоріш за все цей великий форум, який збирається у Саудівській Аравії, точно поставить крапку на будь-яких подвійних стандартах. Наразі для цього усі працюють. Нам потрібна формула миру України. А це означає: не позбутися ні граму територій, ворожі війська геть, репарації для України, притягнення до відповідальності злочинців, які займались вбивствами й знищенням нашої території, санкції проти РФ", - наголосила Тимошенко.

За словами нардепки, понад 60 країн світу збираються на саміті у Саудівській Аравії, якщо вони стануть на бік української формули миру - це виб'є основу з-під ніг Кремля.

"Цього кровожерливого режиму, щоб далі продовжувати війну. Вони вірили, що в них є якась тіньова коаліція у світі, і, що вони можуть цім грати. Цей форум покладе цьому край. В цьому є його мета, його суть і користь для боротьби України. А далі стоїть дуже чітке питання: нам потрібні гарантії, але ніякі гарантії безпеки не можуть замістити членство в НАТО", - підкреслила Тимошенко.

  • На початку серпня Саудівська Аравія збирається провести мирні переговори стосовно України, планують запросити 30 країн, але не Росію. За інформацією дипломатів, які беруть участь в обговоренні, переговори відбудуться 5 і 6 серпня в Джидді. Туди прибудуть високопоставлені чиновники з 30 країн.
  • Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що Україна готує другу зустріч на рівні радників з національної безпеки та політичних радників лідерів держав у Саудівській Аравії. Для цього Україна має три рівні стратегії щодо реалізації Формули миру
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