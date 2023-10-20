Не працюватимуть картки, термінали та банкомати: в ніч на 21 жовтня ПриватБанк проведе регламентні роботи

Про це інформує пресслужба ПриватБанку.

"Під час проведення робіт у суботу 21 жовтня з 00:00 до 5:00 ранку тимчасово будуть недоступними операції з картками, платежі в Приват24, також "тайм-аут" триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку", - йдеться у повідомленні.

У банку пояснили, що відбуватимуться планові регламентні роботи процесингового центру. Це необхідно для підвищення якості та безпеки платежів.

"Зазвичай банк проводить роботи вночі, коли більшість клієнтів відпочивають. Втім, якщо ви маєте здійснити важливі покупки та перекази о пізній порі, врахуйте час проведення робіт", - додали у пресслужбі банку.