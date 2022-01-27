"Не принесе нікому користі": Туреччина закликала Україну та РФ знизити напруженість на спільному кордоні
У четвер, 27 січня, під час засідання Ради безпеки Туреччини, яке очолив президент Реджеп Таїп Ердоган, учасники обговорили питання ескалації на кордоні України та Російської Федерації та закликали до зменшення напруженості
Про це повідомляє видання Sabah.
"Було звернено увагу на те, що ескалація напруженості між Україною і Російською Федерацією не принесе кому-небудь користі. Прозвучав заклик до всіх сторін знизити напруженість", - йдеться у заяві.
Крім того, під час засідання Рада обговорила ситуацію на Кавказі. Учасники підкреслили важливість удосконалення створених механізмів та зусиль щодо зміцнення миру та стабільності у регіоні.
- Нагадаємо, Ердоган запросив Зеленського та Путіна до Туреччини "для обговорення розбіжностей".
- Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що пропозиція президента Туреччини про зустріч Зеленського та Путіна має сенс, однак проблема у тому, що Росія не має сильної переговорної позиції.
- 26 січня у відповідь на запит голови ОБСЄ Туреччина запропонувала проводити засідання Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу у Стамбулі.
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