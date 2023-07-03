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"Не привід зупинитися": Ребров відреагував на вихід молодіжної збірної України на Олімпіаду-2024

3 липня, 2023 понедiлок
14:39
Спорт Молодіжна збірна України, Україна U21

Головний тренер збірної України Сергій Ребров назвав вихід молодіжної команди України до півфіналу Євро-2023 та на Олімпіаду-2024 заслуженим

Про це Ребров написав у Instagram

За його словами, збірна України під орудою Руслана Ротаня заслужено перемогла Францію (3:1), вийшла до півфіналу молодіжного Євро-2023 та вперше в історії здобула путівку на Олімпійські ігри  

"Вчорашній вихід до півфіналу Євро та перемога над одною із найсильніших команд турніру — дуже вагомий привід привітати всіх повʼязаних з нашою молодіжною збірною. Заслужено здобута путівка до 1/2 цього турніру та на Олімпійські ігри — насамперед заслуга Руслана Петровича та його тренерського штабу за правильно обраний план на цю гру та гравців за його вдале виконання", - написав Ребров. 

Він закликав українських футболісті не зупинятися на досягнутому. 

"Знаю що для вас всіх це ніяк не привід зупинитися на досягнутому, отож ми всі продовжуємо вболівати за вас та чекаємо середу", - підсумував Ребров. 

5 липня у півфіналі команда Руслана Ротаня зіграє з Іспанією, іншого фіналіста у середу визначать Англія та Ізраїль. 

футбол
Збірна України
Руслан Ротань
Олімпіада-2024
Сергій Ребров
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