"Не розуміємо аргументацію": Кулеба розкритикував Німеччину через зволікання з постачанням танків
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що не розуміє, чому Німеччина постачає Україні артилерійські системи, але зволікає з танками
Про це Кулеба розповів у інтерв'ю ARD.
"Україна отримує більше німецької зброї – тільки якої? Бойових танків досі немає", - сказав Кулеба.
Він зазначив, що Німеччина пообіцяла Україні подальші поставки озброєння – але це не стосується бойового танка Leopard 2, якого неодноразово просив Київ.
"Такого рішення ще немає. Але ми над цим працюємо", - констатував міністр.
Він наголосив, що в Україні не можуть зрозуміти, чому федеральний уряд вагається щодо бойових танків, адже вже постачав артилерію.
"Чесно кажучи, ми не розуміємо цю аргументацію", - зізнався Кулеба.
Він підкреслив, що якщо Україна буде недостатньо озброєна, то війна затягнеться, а це не в інтересах ні Києва, ні його західних партнерів.
- 11 грудня посол України у ФРН Олексій Макеєв заявив, що Берлін надасть Україні більше зброї.
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