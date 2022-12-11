Німеччина надасть Україні більше зброї, – посол Макеєв

Про це посол повідомив в інтерв'ю Welt.

Зі слів Макеєва, влада у прямих переговорах запевнила, що надасть більше зброї та боєприпасів. Про що саме йдеться, повідомлять згодом.

Ви вже отримали нові зобов'язання щодо подальших поставок озброєнь за такого підходу?

"Я не хочу чинити дипломатичний тиск на федеральний уряд, я хочу змусити Німеччину надати те, що вона має, швидше. Тому що ми не маємо часу чекати більше зброї. Яскравим прикладом цього є зенітні системи "Іріс-Т". Ви досліджували, що з березня це наш головний пріоритет. На жаль, знадобилося багато місяців, щоб Німеччина взяла в цьому провідну роль. Зараз перша система в Україні, працює відмінно і рятує багато життів", – сказав Макеєв.

Він зауважив. що українські військові не мають часу чекати. На полі бою потрібно більше зенітних систем, самохідних гаубиць, "Гепардів" і боєприпасів. Також тривають переговори щодо поставки танків "Мардер" і "Леопард". Але рішення щодо цього залишається за федеральним урядом.

"Якби ми отримали зенітну систему або ввели санкції проти Росії до вторгнення, то сьогодні ситуація була б іншою. Ціна, яку ми зараз платимо за це, висока. Мова йде про сотні вбитих українських дітей та зґвалтованих жінок. З кожним днем ​​їх стає більше. Тому ми очікуємо від уряду більш оперативного реагування на наші конкретні пропозиції та запити. Я бачу, що тут є позитивна динаміка", – додав посол Олексій Макеєв.

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