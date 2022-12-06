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Головна Економіка Німеччина надасть Україні грант у 200 млн євро на підтримку ВПО

Німеччина надасть Україні грант у 200 млн євро на підтримку ВПО

6 грудня, 2022 вiвторок
22:59
Економіка

України отримає від Німеччини грант в обсязі 200 млн євро для виплат допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам

Про це повідомляє сайт українського Мінфіну.

Відповідні угоди підписав 6 грудня міністр фінансів України Сергій Марченко під час зустрічі з послом Німеччини Анкою Фельдгузен.

"200 млн євро грантових коштів допоможуть уряду України і надалі підтримувати осіб та сім'ї, які в результаті російської військової агресії вимушені були залишати свої домівки та тимчасово виїхати в більш безпечні регіони України", - сказав Марченко.

Анка Фельдгузен своєю чергою запевнила, що Німеччина і надалі підтримуватиме Україну в боротьбі з агресією РФ.

Учасники зустрічі також обговорили інші проєкти, які підтримує Німеччина, та стан української фінансової і економічної системи. Міністр Марченко відзначив, що з початку повномасштабної збройної агресії РФ проти України від уряду Німеччини залучено 1,5 млрд євро на бюджетну підтримку першочергових соціальних видатків і видатків у сферах освіти, охорони здоров'я, допомоги ВПО і держпрограм з кредитування малого та середнього бізнесу.

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