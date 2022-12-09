Німеччина передасть Україні новий пакет озброєння, зокрема 18 САУ RCH-155
Німеччина анонсувала передачу Україні 18 самохідних артилерійських установок (САУ) RCH-155, 80 пікапів, 7 вантажівок і 90 одиниць протидронного обладнання
Про це повідомило посольство Німеччини в Україні.
"Німеччина передасть Україні 18 САУ RCH 155, 80 пікапів, 2 ангарні намети, 7 вантажівок та 90 одиниць протидронного обладнання", - ідеться в повідомленні.
"Протягом останнього тижня Україна отримала 20 бронеавтомобілів Dingo та 2 великовантажні сідлові тягачі M1070 Oshkosh", - додали в дипустанові.
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