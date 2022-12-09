Про це повідомило посольство Німеччини в Україні.

"Німеччина передасть Україні 18 САУ RCH 155, 80 пікапів, 2 ангарні намети, 7 вантажівок та 90 одиниць протидронного обладнання", - ідеться в повідомленні.

"Протягом останнього тижня Україна отримала 20 бронеавтомобілів Dingo та 2 великовантажні сідлові тягачі M1070 Oshkosh", - додали в дипустанові.

6 грудня міністр фінансів України Сергій Марченко під час зустрічі з послом Німеччини Анкою Фельдгузен підписали угоду, відповідно до якої ФРН надасть Україні грант у 200 млн євро на підтримку ВПО.

21 листопада Німеччина надала Україні боєприпаси для реактивної системи MARS II, напівпричепи, автомобілі для прикордонників, запчастини, датчики для захисту від дронів та польові обігрівачі.

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