Не розумію, який склад злочину, - генерал-лейтенант Павловський про провадження ДБР за фактом пострілу Бутусова з гармати
Генерал-лейтенант ЗСУ Ігор Павловський заявив, що не бачить нічого кримінального на відео, де журналіст Юрій Бутусов стріляє з гармати
Про це він заявив в ефірі програми "Червона лінія з Сергієм Висоцьким" на каналі Еспресо.TV.
"В принципі, наразі у нас збирають резервістів, практично на кожному полігоні. Приїжджають цивільні люди і виконують, тим більше, що Бутусов - офіцер запасу. Тут взагалі питань жодних немає, я не знаю, як можна до нього апелювати, що він знаходиться біля гармати. Це реально питання, яке висвітлено, воно має місце. Але який склад злочину - я просто не розумію", - вважає Павловський.
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Він заявив, що кожен свідомий громадянин України з тими загрозами, які існують навколо, повинен вміти тримати в руках зброю.
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"Я не вбачаю якогось криміналу і не розумію, навіщо було порушене це кримінальне провадження. Реакція мала бути, але те, що стосується Бутусова як журналіста, щоб закрити йому рот - це було занадто", - підсумував генерал-лейтенант.
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