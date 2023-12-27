"Не шаланди, а величезні військові кораблі": Данілов підтвердив знищення 20% флоту РФ у Чорному морі

Про це він заявив в інтерв’ю виданню "Голос Америки".

"Звичайно, ми б хотіли мати набагато кращу ситуацію щодо звільнення наших територій. Але паралельно з цим процесом, відбувалися дуже великі та важливі події на Чорному морі", - сказав Данілов.

За його словами, 20% флоту Російської Федерації вже немає.

"Причому це не якійсь там шаланди на 5-30 людей. Це величезні військові кораблі, які ми відправили туди, куди відправили 13 квітня 22-го року славнозвісний флагман Чорноморського флоту "Москва", - додав він.

Натомість знищення великого десантного корабля "Новочеркаськ" у Феодосії свідчить про те, що українські військові "мають розуміння питання Криму". Данілов наголосив, що тимчасово окупований Крим є вкрай важливим, як і решта наших території.