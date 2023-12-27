"Не шаланди, а величезні військові кораблі": Данілов підтвердив знищення 20% флоту РФ у Чорному морі
Секретар Ради безпеки та оборони України Олексій Данілов підтвердив інформацію про знищення 20% Чорноморського флоту Росії
Про це він заявив в інтерв’ю виданню "Голос Америки".
"Звичайно, ми б хотіли мати набагато кращу ситуацію щодо звільнення наших територій. Але паралельно з цим процесом, відбувалися дуже великі та важливі події на Чорному морі", - сказав Данілов.
За його словами, 20% флоту Російської Федерації вже немає.
"Причому це не якійсь там шаланди на 5-30 людей. Це величезні військові кораблі, які ми відправили туди, куди відправили 13 квітня 22-го року славнозвісний флагман Чорноморського флоту "Москва", - додав він.
Натомість знищення великого десантного корабля "Новочеркаськ" у Феодосії свідчить про те, що українські військові "мають розуміння питання Криму". Данілов наголосив, що тимчасово окупований Крим є вкрай важливим, як і решта наших території.
- У ніч на 26 грудня ПС ЗСУ знищили великий десантний корабель ЧФ РФ "Новочеркаськ". Інформацію підтвердили як українські військові, так і міноборони РФ. Атака була здійснена з військової авіації. Шойгу особисто повідомив про цей випадок Путіну. Експерти відзначають, що сила вибуху може свідчити про детонацію на кораблі не лише боєкомплекту, але й вантажу. Припускають, що це могли бути "шахеди". Фото у соцмережах та висновки аналітиків свідчать про дуже серйозні пошкодження судна.
- Аналітик Defense Express Сергій Згурець вважає, що ЗСУ завдали ударів по Феодосії ракетами Storm Shadow.
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