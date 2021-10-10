Не стало колишнього командира бомбардувальників з Полтави
Позавчора, 8 жовтня, на 78 році пішов з життя гвардії генерал-майор авіації Котляр Геннадій Климентійович
Про це сьогодні, 10 жовтня, повідомив полтавський інформаційний портал Коло, передає Еспресо.TV.
Свого часу Геннадій Котляр був на посаді командира 13-й гвардійської важкої бомбардувальної дивізії (Полтава) та заступника командувача ВПС України (Вінниця).
"Геннадій Климентійович брав активну участь у ветеранському русі і життя авіамістечка в Полтаві", - зазначається у повідомленні.
Прощання з генерал-майором відбудеться в понеділок, 11 жовтня, на території Музею важкої бомбардувальної авіації в 12.00.
Відспівування - в храмі Святого мученика Іоанна Воїна о 13.00.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.25
Купівля 26.25Продаж 26.48
-
EUR
Купівля 30.24Продаж 30.64
- Актуальне
- Важливе