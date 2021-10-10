Не стало колишнього командира бомбардувальників з Полтави

Про це сьогодні, 10 жовтня, повідомив полтавський інформаційний портал Коло, передає Еспресо.TV.



Свого часу Геннадій Котляр був на посаді командира 13-й гвардійської важкої бомбардувальної дивізії (Полтава) та заступника командувача ВПС України (Вінниця).



"Геннадій Климентійович брав активну участь у ветеранському русі і життя авіамістечка в Полтаві", - зазначається у повідомленні.



Прощання з генерал-майором відбудеться в понеділок, 11 жовтня, на території Музею важкої бомбардувальної авіації в 12.00.



Відспівування - в храмі Святого мученика Іоанна Воїна о 13.00.





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