Не ставити окупантам прямих питань про їхні війська, але намагатися розпитати звідки приїхали: у Генштабі дали інструкцію, як збирати і передавати інформацію про ворога

Інструкцію Генштаб опублікував у Facebook.



У ЗСУ попереджають, що потрібно обережно ставити питання, щоб не наразитись на небезпеку.



"Ти можеш збирати і передавати дані про пересування ворога. Але робити це треба обережно, щоб не наразитися на небезпеку для себе. Не ставити окупантам прямих питань про їхні війська, намагатися не проявляти зайвої агресії під час розмов. Але водночас, намагатися обережно розпитувати звідки приїхали, або чи далеко їхали. Це стосується і чисельності", - повідомляють у Генштабі.



Також радиться максимально приховано займатись відео- або фотозйомкою.



"Під час відео- або фотозйомки намагатися робити це максимально приховано, обережно, використовуючи якісь укриття. При цьому одразу вигадати просту і вірогідну легенду, що саме ти робиш в цьому місці (втекла домашня тварина, пішов за продуктами чи ліками, провідати хворого…). Після передачі фото чи відео, одразу видаляти їх з телефону. Намагатися не вести записів, а запам’ятовувати ті чи інші речі. По можливості всі записи шифрувати – замінювати назви техніки на щось інше, наприклад на список покупок продуктів чи ліків", - йдеться в інструкції.



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