"Не там шукає ворога грузинська влада": МЗС України відреагувало на заяву прем'єра Грузії
Українське Міністерство закордонних справ відреагувало на недружні заяви в бік України, які зробили прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі та низка грузинських політиків
Відповідну заяву опублікував на фейсбуці речник МЗС України Олег Ніколенко.
"За останні кілька днів прем’єр-міністр та керівництво парламенту Грузії зробили низку недружніх до України заяв", - зазначив він.
Ніколенко заявив, що представники грузинської влади майже дослівно повторювали тези російської пропаганди. Таким чином вони фактично звинуватили Україну в підготовці держперевороту в Грузії, втягуванні її у війну з Росією. Також такими заявами, за словами речника МЗС, Грузія звинуватила Україну в надсиланні сил для розпалювання громадянської війни.
"Ми категорично відкидаємо подібні інсинуації, які не мають нічого спільного із реальністю. Не там шукає ворога грузинська влада", - зауважив Ніколенко.
Проте, на його думку, заяви грузинської влади не похитнуть міцної дружби між українським і грузинським народами. Речник МЗС наголосив, що Україна високо цінує підтримку грузинів у той час, коли бореться за свою незалежність.
"Зі свого боку, Україна була і залишатиметься другом грузинського народу, якому бажаємо не зупинятися в розбудові європейського майбутнього", - підсумував він.
- 12 березня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі розкритикував президента України Володимира Зеленського та інших політиків за підтримку масових протестів у Тбілісі та закликав їх спершу подбати про власну країну.
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