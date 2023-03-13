Відповідну заяву опублікував на фейсбуці речник МЗС України Олег Ніколенко.

"За останні кілька днів прем’єр-міністр та керівництво парламенту Грузії зробили низку недружніх до України заяв", - зазначив він.

Ніколенко заявив, що представники грузинської влади майже дослівно повторювали тези російської пропаганди. Таким чином вони фактично звинуватили Україну в підготовці держперевороту в Грузії, втягуванні її у війну з Росією. Також такими заявами, за словами речника МЗС, Грузія звинуватила Україну в надсиланні сил для розпалювання громадянської війни.

"Ми категорично відкидаємо подібні інсинуації, які не мають нічого спільного із реальністю. Не там шукає ворога грузинська влада", - зауважив Ніколенко.

Проте, на його думку, заяви грузинської влади не похитнуть міцної дружби між українським і грузинським народами. Речник МЗС наголосив, що Україна високо цінує підтримку грузинів у той час, коли бореться за свою незалежність.

"Зі свого боку, Україна була і залишатиметься другом грузинського народу, якому бажаємо не зупинятися в розбудові європейського майбутнього", - підсумував він.