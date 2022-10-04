Не тільки HIMARS. Стало відомо, яку зброю отримає Україна у наступному пакеті допомоги від США
4 жовтня має бути оголошений черговий пакет допомоги Україні у сфері безпеки від адміністрації Байдена на суму 625 мільйонів доларів США
Про це повідомляє Reuters.
Наступний пакет допомоги Україні у сфері безпеки, розроблений адміністрацією Байдена, включатиме чотири пускові установки високомобільних артилерійських ракет (HIMARS), боєприпаси, міни та протимінні транспортні засоби. Про це стало відомо Reuters від двох джерел, поінформованих про пакет допомоги на суму 625 мільйонів доларів США.
Новий пакет допомоги, який має бути оголошеним уже в вівторок, 4 жовтня, є першим пакетом допомоги після останньої анексії території України Росією та другим президентським розпорядженням (PDA) після того, як Україна досягла великих успіхів на полі бою в середині вересня.
- 16 вересня стало відомо, що президент США Джо Байден розпорядився виділити Україні новий пакет військової допомоги на $600 млн
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