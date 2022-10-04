English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Не тільки HIMARS. Стало відомо, яку зброю отримає Україна у наступному пакеті допомоги від США

Не тільки HIMARS. Стало відомо, яку зброю отримає Україна у наступному пакеті допомоги від США

4 жовтня, 2022 вiвторок
01:36
Світ Джо Байден ООН

4 жовтня має бути оголошений черговий пакет допомоги Україні у сфері безпеки від адміністрації Байдена на суму 625 мільйонів доларів США

Про це повідомляє Reuters.
 
Наступний пакет допомоги Україні у сфері безпеки, розроблений адміністрацією Байдена, включатиме чотири пускові установки високомобільних артилерійських ракет (HIMARS), боєприпаси, міни та протимінні транспортні засоби. Про це стало відомо Reuters від двох джерел, поінформованих про пакет допомоги на суму 625 мільйонів доларів США. 
Новий пакет допомоги, який має бути оголошеним уже в вівторок, 4 жовтня, є першим пакетом допомоги після останньої анексії території України Росією та другим президентським розпорядженням (PDA) після того, як Україна досягла великих успіхів на полі бою в середині вересня.

  • 16 вересня стало відомо, що президент США Джо Байден розпорядився виділити Україні новий пакет військової допомоги на $600 млн

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте також:
Втрати окупантів
2 жовтня, 2022 неділя
"Машини стали, рашисти лягли": ЗСУ показали колону росіян, знищену під час втечі з Лимана
Володимир Путін
2 жовтня, 2022 неділя
"Я бачу одразу": Буданов розповів, скільки "двійників" є у Путіна
Ллойд Остін
2 жовтня, 2022 неділя
У Пентагоні відреагували на заявку України про вступ до НАТО
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.36
    Купівля 40.36
    Продаж 41.36
  • EUR
    Купівля 38.98
    Продаж 40.21
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
4 жовтня
02:08
Клондайк
Є шанс отримати Оскара: український фільм "Клондайк" нагородили у США "За досконалість"
01:09
Обстріл Харківщини
Росіяни обстріляли два райони Харкова, влучили у промисловий та інфраструктурний об'єкти
00:50
Ілон Маск
Мільйон за пів години. Українці скинулися "на підручник з історії для Ілона Маска"
00:40
Джамала
Джамала вибула з польських "Танців з зірками", завдяки яким збирала кошти для українських дітей
00:10
ЗСУ
Україна на шляху до досягнення трьох ключових цілей у війні з Росією, – Пентагон
2022, понедiлок
3 жовтня
23:57
Володимир Зеленський
Є нові звільнені населені пункти в кількох областях, - Зеленський
23:36
Петро Порошенко
Порошенко про скандал з Маском: російська пропаганда діє навіть на найсвітліші уми
23:36
Місце аварії на трубопроводі Північний потік
Міністри оборони 10 країн Європи обговорили пошкодження "Північних потоків" та захист інфраструктури
23:26
Александар Вучич
"Не дозволимо "зверхньо тиснути" на Сербію": Вучич прокоментував заклики українського посла приєднатися до санкцій проти РФ
23:11
Сумщина. Наслідки обстрілу 3 жовтня
Росіяни двічі обстріляли Сумщину з артилерії: пошкоджено агропідприємство
23:04
Франція
"Наша мета – зробити ціну війни нестерпною для Росії": прем'єрка Франції Елізабет Борн підтримала запровадження жорстких санкцій проти РФ
22:55
Оновлено
Ілон Маск
У верифікованому акаунті Маска з'явилася серія провокаційних твітів на тему миру в Україні. Зеленський відреагував власним опитуванням
22:37
Ексклюзив
Олексій Гарань
Заявка України на вступ до НАТО - це спроба зіграти на зміні настроїв в Європі і достукатися до людей там, - політолог Гарань
22:12
Ексклюзив
Росіяни самі підірвали газопровід на Херсонщині та звинувачують в цьому ЗСУ, - радник мера Херсона
22:11
Мобілізація
З тимчасово окупованого Криму виїхали близько 10 тисяч громадян України, - Меджліс
22:11
П'ятьом захисникам Маріуполя вручили ордени "Золота зірка" в Туреччині 
22:04
Туреччина
Туреччина прагне домогтися відстрочення платежів за російський газ до 2024 року, - Bloomberg
21:28
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
21:20
Аналітика
Сергій Згурець
ЗСУ рухаються на рубіж Сватове - Кремінна на Сході, а США хвалять наступ на Півдні. Колонка Сергія Згурця
21:14
санкції проти Росії
Посли країн Євросоюзу в понеділок не затвердили нові санкції проти Росії, - ЗМІ
21:01
Захисники Азовсталі у Туреччині зустрілися з родинами
20:59
Оновлено
Рафаель Гроссі МАГАТЕ
Гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова звільнили з російського полону, – Гроссі
20:35
Ексклюзив
Володимир Путін
У Росії почалися суперечності, які можна окреслити як внутрішня "війна", - військовий експерт Бадрак
20:20
ППО
Українська ППО збила над Дніпропетровщиною ракету російських окупантів
20:03
опалення
В Україні комунальні мережі готові до опалювального сезону на 97%, - Чернишов
19:50
ЗСУ
Авіація ЗСУ збила ворожі штурмовик і вертоліт, вразила 14 місць зосередження техніки РФ, опорні пункти та ЗРК
19:32
Продукти
До кінця року споживчий кошик може зрости на 15-20%, - Марчук
19:23
КСУ
Спроба анексії Росією територій України: КСУ вимагає виключити КС Росії зі Всесвітньої конференції конституційного правосуддя
19:06
Ексклюзив
Портрет Путіна з воєнних фото
Кремль боїться слова "війна" як чорт ладану, - російський адвокат Полозов
18:58
"Предлагали в Херсонской области купить даже "Ладу", чтобы они проголосовали за РФ": росіяни про псевдореферендум, - перехоплення
18:54
обстріл, Харківщина, медзаклад
Росія вдарила по медзакладу на Харківщині: загинув лікар, поранено медсестру
18:42
Українське зерно
РФ викрала українське зерно на $530 млн і спрямовує гроші від продажу на війну, - розслідування
18:37
"Подарунок Путіну": у Чехії зібрали $1,2 млн на модернізований танк для ЗСУ
"Подарунок Путіну": у Чехії зібрали $1,2 млн на модернізований танк для ЗСУ
18:33
Ексклюзив
Путін
Головне завдання світу - утримати Путіна від глобальної катастрофи, війну він уже програв, - військовий експерт Бадрак
18:32
Ексклюзив
окупанти Мелітополь
У Мелітополі й Бердянську окупаційна комендатура з автоматниками відловлює чоловіків та мобілізовує їх, - депутат Запорізької райради Кирильчук
18:24
Ексклюзив
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Росатом не буде напряму контролювати ЗАЕС через те, що боїться санкцій, - експертка з атомної енергетики Кошарна
18:21
Північний потік-2
Швеція зафіксувала нове витікання газу з "Північного потоку - 2"
18:20
Ексклюзив
парад
Росіяни останні 20 років виховувалися на кремлівській релігії "побєдобєсія", тому для них бодай найменша перемога є критично важливою, - український військовий Тетерук
18:10
Запобігти. Врятувати. Допомогти: Укрпошта присвятила марки ДСНС Харківщини
Запобігти. Врятувати. Допомогти: Укрпошта присвятила марки ДСНС Харківщини
18:02
Френсіс Фукуяма
Політекономіст Фукуяма спрогнозував колапс у Росії "найближчими днями"
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV