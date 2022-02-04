Не тільки Javelin: Естонія може надати Україні ще й інше озброєння, - посол

Про це заявив посол Естонії в Україні Каймо Кууска у інтерв'ю Суспільному.

"Ракети Javelin надійдуть найближчими днями, їх точну кількість буде озвучено публічно", - сказав посол.

За його словами, що Естонія зараз працює з Міноборони щодо постачання іншихозброєнь та обладнання.

"Вони поділилися з нами переліком, що є найбільш затребуваним. Ми подивимося: ось цього у нас у запасах більше не залишилося, але, мабуть, ми маємо щось інше", - уточнив Кууска.

Посол додав, що рішення ухвалює естонський уряд.

Міністри оборони Естонії, Латвії та Литви підтвердили отримання дозволу від США на постачання зброї Україні.

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що рішення про передачу Україні дев'яти естонських гаубиць прийматиме Німеччина та Фінляндія.