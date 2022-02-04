Не тільки Javelin: Естонія може надати Україні ще й інше озброєння, - посол
У Естонії розглядають заявку Міністерства оборони України щодо додаткової допомоги озброєнням
Про це заявив посол Естонії в Україні Каймо Кууска у інтерв'ю Суспільному.
"Ракети Javelin надійдуть найближчими днями, їх точну кількість буде озвучено публічно", - сказав посол.
За його словами, що Естонія зараз працює з Міноборони щодо постачання іншихозброєнь та обладнання.
"Вони поділилися з нами переліком, що є найбільш затребуваним. Ми подивимося: ось цього у нас у запасах більше не залишилося, але, мабуть, ми маємо щось інше", - уточнив Кууска.
Посол додав, що рішення ухвалює естонський уряд.
- Міністри оборони Естонії, Латвії та Литви підтвердили отримання дозволу від США на постачання зброї Україні.
- Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що рішення про передачу Україні дев'яти естонських гаубиць прийматиме Німеччина та Фінляндія.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.99
Купівля 27.99Продаж 28.29
-
EUR
Купівля 31.92Продаж 32.4
- Актуальне
- Важливе