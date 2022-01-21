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Головна війна з Росією Javelin та Stinger: Міноборони країн Балтії отримали від США дозвіл на постачання озброєння Україні

Javelin та Stinger: Міноборони країн Балтії отримали від США дозвіл на постачання озброєння Україні

21 січня, 2022 п'ятниця
20:13
війна з Росією Джавелін

Міністри оборони Естонії, Латвії та Литви підтвердили отримання дозволу від США на постачання зброї Україні

Про це йдеться у спільній заяві міністрів оборони країн Балтії.

"Сьогодні ми маємо необхідні дозволи на відправку зброї зі США. За допомогою зброї ми показуємо, що наша підтримка не лише на словах. Союзники єдині, але завжди потрібні ті, хто проявляє ініціативу, Естонія є точно однією з таких країн", - зазначив міністр оборони Естонії Калле Лаанет.

Згідно із заявою, Україні передадуть протитанкові ракетні комплекси Javelin, переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger та обладнання для зміцнення незалежного оборонного потенціалу України.

Міністри оборони країни Балтії висловили сподівання, що в України ніколи не буде потреби застосовувати свої системи озброєнь і що "Росія змінить свою агресивну позицію".

  • Нагадаємо, Естонія чекає від Німеччини дозволу на постачання Україні озброєння - вона має намір передати Україні 122-міліметрові гаубиці.
  • 20 січня міністр оброни Латвії Артіс Пабрікс заявив, що Латвія готова надати Україні летальні та нелетальні озброєння. Готовність постачати Україні військове обладнання підтвердила Чехія.

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