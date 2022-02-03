Німеччина з Фінляндією вирішать, чи отримає Україна естонські гаубиці, - посол
Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що рішення про передачу Україні дев'яти естонських гаубиць прийматиме Німеччина та Фінляндія
Про це дипломатка сказала у коментарі НВ.
"Щодо гаубиць. Це наші досить жорсткі правила експорту. Ми продали ці гаубиці спочатку фінам, вони - естонцям. Фіни і ми вирішимо, чи можна передати ці дев'ять дуже старих гаубиць в Україну. Це рішення поки що не прийняте, і я теж не знаю, яким воно буде", - сказала Фельдгузен.
Вона додала, що в Німеччини є великий суспільний консенсус щодо відмови постачання летальної зброї у зони конфліктів. Однак, за її словами, країна ніколи не блокувала постачання Україні нелетальної зброї через НАТО.
"У НАТО теж вирішили не постачати летальну зброю Україні через агентство Альянсу. Ми ніколи не блокували в НАТО постачання нелетальної зброї, і Україна отримуватиме зброю, яку вона просила в червні минулого року, у тому числі й антидронову зброю з Литви", - зауважила дипломатка.
Посол розповіла, що єдине виключення, яке зробив німецький уряд щодо цієї політики, було у 2014 році, коли країна передала зброю іракським курдам. Можливо, таке ж виключення зможуть зробити і для України.
"Є багато голосів і в медіа, і в Бундестазі, які зараз думають, що, можливо, треба зробити виняток (для України, - ред.). Яке рішення буде ухвалено, я особисто не знаю. Я (в Україні, - ред.) жила у 2014 році, коли Росія напала вперше, а тому я маю інакше бачення, ніж в інших німців. Але боюся, це буде досить довга дискусія, я поки що не знаю, яке рішення буде ухвалено. Але дискусія точно розпочалася через те, що зараз відбувається на кордонах України", - зауважила Фельдгузен.
- Як повідомлялося раніше, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина не постачатиме Україні зброю, а російську агресію спробує зупинити дипломатичним шляхом.
- Естонія надіслала Німеччині запит, щоб отримати дозвіл на передачу зброї до України. Постачання озброєння також повиннно бути скоординоване з Фінляндією. Проте Німеччина заборонила Естонії передати 122-міліметрові гаубиці до України.
- 26 січня Міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт заявила, що Німеччина доставить Україні 5 тис. військових шоломів.
- 28 січня в уряді Німеччини заявили, що не постачатимуть Україні летальної зброї, адже мають чітку позицію щодо заборони постачання озброєння до кризових регіонів.
- Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що відмова Німеччини надати Україні зброю шкодить майбутньому ЄС.
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